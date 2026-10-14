Στον δρόμο για τη Γαλλία βρίσκεται ο Ολυμπιακός ενόψει του σπουδαίου ραντεβού με τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ για την 2η αγωνιστική του Europa League. Αποστολή - Μασσαλία: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή του Ολυμπιακού για το σπουδαίο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Μαρσέιγ όπου δεν θα έχει στη διάθεση του τον Λίον Μπέιλι.

Ο Ισπανός προπονητής και η υπόλοιπη αποστολή επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο το πρωί της Τετάρτης (14/10) και πέταξαν για τη Γαλλία με τελικό προορισμό τη Μασσαλία όπου θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (15/10, στις 22:00) το μεγάλο ματς.

Οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών έφτασαν στο αεροδρόμιο και μοίρασαν αυτόγραφα σε οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν εκεί και στη συνέχεια πήραν τον δρόμο για τη Γαλλία.

Σας θυμίζουμε την αποστολή: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Γκονζάλες