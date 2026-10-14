Ολυμπιακός: Χωρίς Μπέιλι κόντρα στην Μαρσέιγ
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μαρσέιγ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League με στόχο να κάνει το 2/2 και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή για το ματς.
Ο Βάσκος προπονητής τελικά άφησε εκτός τον Λίον Μπέιλι, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και τέθηκε εν τέλει νοκ-άουτ για το ματς ενώ ανάμεσα στους εκλεκτούς είναι και ο νεαρός Φίλης αλλά και ο Φορτούνης που επέστρεψε μετά την τιμωρία του.
Αναλυτικά: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Γκονζάλες.
#OMOLY: The Squad 📋 https://t.co/G8dAcwDtH1— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 14, 2026
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