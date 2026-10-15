Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο 10ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεν με υπέροχη κεφαλιά του Ταξιάρχη Φούντα, ύστερα από ασίστ του Νίκου Αθανασίου.

Ιδανικό ξενίκημα για τον ΟΦΗ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό του αγώνα με τους Γάλλους, στην πρώτη της «επίσκεψη» στην περιοχή των γηπεδούχων.

Έπειτα από ασφυκτικό πρέσινγκ του Νους ο Μπουχαλάκης έκλεψε την μπάλα, ο Κόντρο την έσπασε στον Αθανασίου και έκανε κίνηση στην περιοχή, ο Έλληνας μπακ έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Φούντας με άψογη κεφαλιά έκανε το 0-1.

Τρίτο γκολ του διεθνή μεσοεπιθετικού στην τρέχουσα σεζόν κι όλα στην Ευρώπη, ενώ ο 25χρονος αμυντικός έφτασε τις 4 ασίστ.

Το γκολ του Ταξιάρχη Φούντα