Ρεν - ΟΦΗ: Υπέροχη σέντρα Αθανασίου, άνοιξε το σκορ στη Γαλλία ο Φούντας
Ιδανικό ξενίκημα για τον ΟΦΗ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό του αγώνα με τους Γάλλους, στην πρώτη της «επίσκεψη» στην περιοχή των γηπεδούχων.
Έπειτα από ασφυκτικό πρέσινγκ του Νους ο Μπουχαλάκης έκλεψε την μπάλα, ο Κόντρο την έσπασε στον Αθανασίου και έκανε κίνηση στην περιοχή, ο Έλληνας μπακ έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Φούντας με άψογη κεφαλιά έκανε το 0-1.
Τρίτο γκολ του διεθνή μεσοεπιθετικού στην τρέχουσα σεζόν κι όλα στην Ευρώπη, ενώ ο 25χρονος αμυντικός έφτασε τις 4 ασίστ.
Το γκολ του Ταξιάρχη Φούντα
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