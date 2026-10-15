Η Ρεν κατάφερε να ισοφαρίσει τον ΟΦΗ με τους Κρητικούς να κάνουν το λάθος αρχικά με τον Αϊτόρ και μετά από την άμυνα για να κάνει ο Ναγκιντά το 1-1 στο 76'.

Τέσσερα λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 80 στον αγώνα της Ρεν με τον ΟΦΗ και οι Γάλλοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα στο 76' ο Αϊτόρ έχασε εύκολα την μπάλα στην επίθεση των Κρητικών, οι Γάλλοι έφυγαν στην κόντρα, οι «ασπρόμαυροι» ολιγώρησαν στην άμυνα και ο Ναγκιντά με ωραίο σουτ έκανε το 1-1.