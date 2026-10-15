Ρεν – ΟΦΗ: Πλήρωσαν το μοναδικό λάθος οι Κρητικοί και οι Γάλλοι ισοφάρισαν
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Η Ρεν κατάφερε να ισοφαρίσει τον ΟΦΗ με τους Κρητικούς να κάνουν το λάθος αρχικά με τον Αϊτόρ και μετά από την άμυνα για να κάνει ο Ναγκιντά το 1-1 στο 76'.
Τέσσερα λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 80 στον αγώνα της Ρεν με τον ΟΦΗ και οι Γάλλοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα στο 76' ο Αϊτόρ έχασε εύκολα την μπάλα στην επίθεση των Κρητικών, οι Γάλλοι έφυγαν στην κόντρα, οι «ασπρόμαυροι» ολιγώρησαν στην άμυνα και ο Ναγκιντά με ωραίο σουτ έκανε το 1-1.
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