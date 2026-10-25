Ligue 1: Η Μαρσέιγ νίκησε τη Χάβρη, αλλά στο τέλος τα... χρειάστηκε

Η Μαρσέιγ αν και έβαλε δύσκολα στον εαυτό της στο τέλος, πήρε τη νίκη με 4-3 απέναντι στη Χάβρη στο Βελοντρόμ, για την 8η αγωνιστική της Ligue 1.

Η Μαρσέιγ βρέθηκε από νωρίς μπροστά στο σκορ, η Χάβρη την πλησίασε επικίνδυνα, ωστόσο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα και να πάρουν τη νίκη με 4-3.

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, η Μαρσέιγ έκανε ξεκάθαρες τις προθέσεις της. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Ίγκαν-Ράιλι με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ στο 20', ο Αμπντελί επιχείρησε ένα σουτ, αλλά είδε την προσπάθειά του να περνά έξω από το αριστερό δοκάρι.

Το δεύτερο γκολ ωστόσο ήρθε στο 33' από την υπέροχη ατομική ενέργεια του Γουεά για το 2-0. Με τον ίδιο τρόπο ξεκίνησε και στην επανάλψη η Μαρσέιγ, η οποία στο 50' με τον Παϊσάο διεύρυνε ακόμα περισσότερο τη διαφορά σε 3-0.

Μέσα σε πέντε λεπτά, ο Αμπντελί πήρε το ριμπάουντ μέσα από την περιοχή για το τέταρτο γκολ των γηπεδούχων, ενώ η Χάβρη κατάφερε στο 77' να μειώσει με πέναλτι του Μάτζα. Τίποτα δεν είχε τελειώσει όμως εκεί και οι φιλοξενούμενοι με κεφαλιά του Ντιαγέ 86' έκαναν το 4-2.

Η Χάβρη πλησίασε ακόμα περισσότερο την ισοφάριση με τον Μάτζα να παίρνει τη μπάλα μετά από εκτέλεση φάουλ και να την στέλνει στην εστία για το 4-3. Ο χρόνος όμως δεν ήταν αρκετός για να αλλάξουν οι ισορροπίες στο ματς και το σκορ παρέμεινε ως έχει, μέχρι και το τέλος του αγώνα.

Tα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς:

Οσέρ- Λε Μαν 1-1

Ρεν - Στρασβούργο 3-0

Τουλούζ - Τρουά 0-0