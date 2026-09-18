Ολυμπιακός και ΟΦΗ νίκησαν στην πρεμιέρα τους στο Europa League και το Football Meets Data παρουσιάζει την πιθανή κατάταξή τους.

Με το δεξί μπήκαν στο φετινό Europa League Ολυμπιακός και ΟΦΗ, καθώς αμφότεροι κατάφεραν να πανηγυρίσουν νίκη στην πρεμιέρα τους στον θεσμό, ανεβάζοντας κι' άλλο την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τη Γιαγκελόνια, κατόρθωσαν να γυρίσουν τούμπα το παιχνίδι και να επικρατήσουν με 2-1 των Πολωνών στο «Καραϊσκάκης», με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να ξεκινάει ιδανικά το ευρωπαϊκό του ταξίδι με τους Πειραιώτες.

Από την άλλη οι Κρητικοί παρότι είχαν πολύ δύσκολο έργο απέναντι στη σπουδαία Χόφενχαϊμ, τρέλαναν όλη την Ευρώπη, νικώντας με 2-0 τους Γερμανούς στο Παγκρήτιο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data παρουσιάζει την πιθανή κατάταξη των δυο ελληνικών συλλόγων. Βάσει του υπερυπολογιστή, ο Ολυμπιακός πρόκειται να τερματίσει στην 11η θέση με 13 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ παρά τη μεγάλη του νίκη, τοποθετείται εκτός 24άδας και συγκεκριμένα 25ος με 7 πόντους.

Η πιθανή κατάταξη στο Europa League