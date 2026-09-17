Αϊτόρ: «Μεγάλη βραδιά για τον ΟΦΗ, είμαι περήφανος για την ομάδα και τον κόσμο»

Ο Αϊτόρ που άνοιξε το σκορ στον θρίαμβο του ΟΦΗ κόντρα στην Χόφενχαϊμ με 2-0 ανέφερε πως είναι μεγάλη βραδιά για τους Κρητικούς και πως ο ίδιος είναι περήφανος για την ομάδα και τον κόσμο.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε μαγικά την πορεία του στην League Phase του Europa League επικρατώντας στο Παγκρήτιο της Χόφενχαϊμ με 2-0. Ο Αϊτόρ που άνοιξε το σκορ για του Ηρακλειώτες μιλώντας στην κάμερα του Magenda TV ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μία ιστορική βραδιά για την ομάδα. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα και τον κόσμο. Είναι μία μεγάλη βραδιά και είμαι χαρούμενος που βοήθησα κι εγώ σε όλο αυτό που συμβαίνει. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδια, θα παλέψουμε και θα υποφέρουμε. Είναι μία δύσκολη διοργάνωση γιατί παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες, αλλά θα προσπαθούμε κάθε φορά και θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο Κέναν το έκανε πολύ καλά στη φάση του 1-0. Ο τερματοφύλακας ερχόταν προς τα αριστερά μου και το έκανα καλά. Πήγε καλά νομίζω (γέλια)».