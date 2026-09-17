Οι 14.909 που βρέθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα τους τη σπουδαία νίκη του ΟΦη επί της Χόφενχαϊμ. Αποθέωση για Κόντη.

Ιστορική βραθιά για τον ΟΦΗ. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας υπέταξαν με 2-0 τη Χόφενχαϊμ και πανηγύρισαν την παρθενική τους νίκη στη League Phase του Europa League, στο πρώτο τους παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο.

Μετά το ματς οι 14.909 που βρέθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο έγιναν «ένα» με την ομάδα τους και πανηγύρισαν όλοι μαζί το θρίαμβο επί των Γερμανών.

Φυσικά, την τιμητική του είχε ο «αρχιτέκτονας» των θριάμβων, Χρήστος Κόντης, καθώς οι φίλοι του ΟΦΗ τραγούδησαν για ακόμα μια φορά το όνομα του κόουτς των επιτυχιών.