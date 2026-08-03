Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1: Τα highlights της ερυθρόλευκης ανατροπής
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Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της σημαντικής νίκης του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια με 2-1.
Με πρωταγωνιστές τους Αρμάντο Γκονζάλες και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Φάληρο και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη League Phase του Europa League.
Οι Πολωνοί στο πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερ επικίνδυνοι και στο 20' προηγήθηκαν με τον Σζμιτ. Στο 43΄, όμως, ο Γκονζάλες ισοφάρισε και ο Γιάρεμτσουκ στο 84' με θαυμάσια κεφαλιά σε ασίστ του Φρόιλερ έκανε το 2-1.
Τα highlights του αγώνα
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@Photo credits: eurokinissi
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