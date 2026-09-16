Η Γιαγκελόνια στο 19' είχε δοκάρι και στο 20' άνοιξε το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Γιαγκελόνια σόκαρε τον Ολυμπιακό.

Στο 19' ο Πρέλετς με αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης ο Κονσεϊσάο σούταρε πάνω στον Ορτέγκα.

Στο 20', όμως, ο Ορτέγκα απομάκρυνε λανθασμένα, ο Πρέλετς βρήκε τον Σζμιτ κι αυτός με αριστερό σουτ νίκησε τον Ορτέγκα για το 0-1.

Το γκολ της Γιαγκελόνια