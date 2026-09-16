Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Ο Ορτέγκα έκανε λάθος κι ο Σζμιτ σημείωσε το 0-1
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Η Γιαγκελόνια στο 19' είχε δοκάρι και στο 20' άνοιξε το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό.
Η Γιαγκελόνια σόκαρε τον Ολυμπιακό.
Στο 19' ο Πρέλετς με αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης ο Κονσεϊσάο σούταρε πάνω στον Ορτέγκα.
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Στο 20', όμως, ο Ορτέγκα απομάκρυνε λανθασμένα, ο Πρέλετς βρήκε τον Σζμιτ κι αυτός με αριστερό σουτ νίκησε τον Ορτέγκα για το 0-1.
Το γκολ της Γιαγκελόνια
@Photo credits: INTIME
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