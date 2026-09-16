Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Το «ερυθρόλευκο» κορεό πριν τη σέντρα και η καυτή ατμόσφαιρα στις εξέδρες

Νότης Χάλαρης
Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Το «ερυθρόλευκο» κορεό πριν τη σέντρα και η καυτή ατμόσφαιρα στις εξέδρες
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Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό πριν τη σέντρα του αγώνα κόντρα στη Γιαγκελόνια για το Europa League.

Ο Ολυμπιακός κάνει... πρεμιέρα στο League Phase του Europa League φιλοξενώνοντας τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» και οι οπαδοί των Πειραιωτών ετοίμασαν ένα κορεό.

Συγκεκριμένα, είχαν προετοιμάσει στο πέταλο που είναι οι οργανωμένοι, να φορούν οι μισοί λευκό μπλουζάκι και οι άλλοι μισοί κόκκινο προκειμένου να φαίνεται η κερκίδα στα «ερυθρόλευκα».

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι βρίσκονται δίπλα στην ομάδα ενώ δημιούργησαν και καυτή ατμόσφαιρα από την αρχή του αγώνα.

@Photo credits: eurokinissi
     

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