Ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ θα έχει απώλειες για το επικείμενο Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Με απουσίες πηγαίνει για το προσεχές εντός έδρας ευρωπαϊκό ματς του ο Ολυμπιακός. Αντίπαλός του θα είναι η Γιαγκελόνια το βράδυ (22.00) της Τετάρτης στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Φορτούνη, τον τραυματία Γκουστάβο Σα, τον μεγάλο άτυχο Ελ Καμπί, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ενώ προέκυψαν επιπλέον «πονοκέφαλοι» για τον Βάσκο προπονητή μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ. Συγκεκριμένα, ο Τσικίνιο τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και αντικαταστάθηκε, ενώ χτύπησε και ο Λορέντσο Πιρόλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Φορτούνης είχε αποβληθεί στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν, παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 2-1 στη ρεβάνς της Ολλανδίας (0-0 το πρώτο παιχνίδι) και είχε αποκλειστεί από τη συνέχεια του Champions League.

Με αυτά τα προβλήματα, οι ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, όπου το ζητούμενο είναι η νίκη. Τόσο για βαθμολογικούς λόγους, όσο και για ψυχολογικούς, αφού μετά τα αποτυχημένα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα (1-1 με Βόλο και 0-1 από ΟΦΗ) και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, στο μεγάλο λιμάνι επιζητούν μια νέα αρχή, η οποία θα συνδυάσει καλό ποδόσφαιρο και νίκες.

Άπαντες γνωρίζουν ότι ενδεχόμενη επικράτηση σε βάρος της Γιαγκελόνια, θα επαναφέρει την καλή ψυχολογία και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει χρόνο -στο μεταβατικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται- ενόψει το εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό, λίγο πριν τη διακοπή της Super League.