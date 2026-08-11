Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Αποβολή μέσω VAR για τον Φορτούνη
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Ο Κώστας Φορτούνης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα μέσω παρέμβασης του VAR και ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες στο Ναϊμέγκεν.
Νέο πλήγμα για τον Ολυμπιακό στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ισοφαρίστηκε στο 70ο λεπτό και μετά από 10 λεπτά έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Κώστα Φορτούνη.
Έπειτα από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής απέβαλε τον πρώην διεθνή μεσοεπιθετικό για σκληρό μαρκάρισμα στον Νέγιασμιτς, καθώς έκρινε πως η ενέργεια του ήταν για απευθείας κόκκινη.
Η αποβολή του Φορτούνη
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