Ο Κώστας Φορτούνης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα μέσω παρέμβασης του VAR και ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες στο Ναϊμέγκεν.

Νέο πλήγμα για τον Ολυμπιακό στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ισοφαρίστηκε στο 70ο λεπτό και μετά από 10 λεπτά έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Κώστα Φορτούνη.

Έπειτα από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής απέβαλε τον πρώην διεθνή μεσοεπιθετικό για σκληρό μαρκάρισμα στον Νέγιασμιτς, καθώς έκρινε πως η ενέργεια του ήταν για απευθείας κόκκινη.

Η αποβολή του Φορτούνη