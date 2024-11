Δημήτρης Ράλλης στο Gazzetta: «Υπερήφανος ως Ελληνας, Ολυμπιακός και... Φαν Πέρσι!»

Στην προετοιμασία του περασμένου καλοκαιριού ο 19χρονος φορ ήταν από τους ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν ευχάριστες εκπλήξεις για το τεχνικό τιμ του ολλανδικού συλλόγου.

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι είδε στα... μάτια του ομογενή φορ τα χαρακτηριστικά που ήθελε για έναν παίκτη στη συγκεκριμένη θέση. Ο Ράλλης τον εντυπωσίασε και οι ευκαιρίες δεν άργησαν να έρθουν με την έναρξη της σεζόν.

2 - Dimitris Rallis is the fifth player to score in each of his first two starts for sc Heerenveen in the Eredivisie, after Maarten de Jong, Klaas Jan Huntelaar, Afonso Alves and Benjamin Nygren. Elite. pic.twitter.com/6sFIKJQMWL