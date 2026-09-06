Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, Γιαγκελόνια, χαμογέλασε ξανά επικρατώντας 2-1 της Σλασκ Βρότσλαβ εντός έδρας.

Άμεσα άφησε πίσω της την ήττα από τη Λεχ Πόζναν η Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, με την αντίπαλο του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της league phase του Europa League να νικά 2-1 εντός έδρας τη Σλασκ Βρότσλαβ - με τον Τόλη Κωνσταντόπουλο να περνά στο ματς ως αλλαγή στο φινάλε.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 19', όταν ο Σμιτ ξεχύθηκε στην αντεπίθεση και τελείωσε ιδανικά τη φάση στο τετ α τετ, ενώ στο 41' ο Σόου διπλασίασε τα τέρματά τους με εξαιρετική προσπάθεια και τελείωμα από το ύψος της περιοχής.

Η Γιαγκελόνια έριξε ρυθμό στο δεύτερο μέρος και φαινόταν ότι θα προστατέψει εύκολα το προβάδισμα, εντούτοις το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σάμιετς-Τάλαρ στο 81' έβαλε ξανά στο ματς τη Σλασκ. Άλλη απάντηση πάντως δεν υπήρξε από πλευράς φιλοξενούμενων, με την αντίπαλο των Πειραιωτών να παίρνει τους τρεις βαθμούς αλλά να βλέπει τον Σόου να αποχωρεί τραυματίας στο 51'.