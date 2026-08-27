Ένας φοβερός ΟΦΗ πέρασε από την Σόφια επικρατώντας της ΤΣΣΚΑ με 2-0 και με δύο νίκες προκρίθηκε στην League Phase του Europa League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Ασταμάτητος ο ΟΦΗ με τους Κρητικούς να συνεχίζουν με πατημένο το πόδι στο γκάζι και στην Ευρώπη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε και στην Βουλγαρία της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0 και πήρε πανηγυρική πρόκριση στην League Phase του Europa League.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ από Νους και Θεοδοσουλάκη, αλλά και συνολικά τις καλύτερες στιγμές της συγκεκριμένης αναμέτρησης.