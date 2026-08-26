ΟΦΗ: «Πέταξε» για Σόφια η αποστολή με το σύνθημα «Πάμε Ευρώπη»
Έχοντας στις βαλίτσες το υπέρ του 3-0 από το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ φιλοξενείται στη Σόφια από την τοπική ΤΣΣΚΑ με μοναδικό στόχο την πρόκριση στο League Phase του Europa League.
Η αποστολή των Κρητικών επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο και ξεκίνησε το ταξίδι για τη Βουλγαρία όπου το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η Συνέντευξη Τύπου (18:15) και η τελευταία προπόνηση (19:00) στον αγωνιστικό χώρο του «Vasil Levski».
Μαζί με την ομάδα βρίσκεται και ο πρόεδρος του συλλόγου, Μιχάλης Μπούσης, οποίος υποδέχθηκε την αποστολή στο αεροδρόμιο ενώ πριν αναχώρηση, υπήρχε το μήνυμα «Πάμε Ευρώπη» στις οθόνες για τον προορισμό της πτήσης
Να θυμίσουμε πως ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Λέγια Ισέκα καθώς ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και τέθηκε νοκ-άουτ από την αναμέτρηση. Η αποστολή είναι: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.
👀Ο Μιχάλης Μπούσης υποδέχθηκε την αποστολή στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Αφίξη αποστολής. pic.twitter.com/QMRE9LgRlj— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 26, 2026
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