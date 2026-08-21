Στα 6 εκατ. ευρώ τα εγγυημένα χρήματα του ΟΦΗ από το Europa

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει και τα οικονομικά δεδομένα της διαφαινόμενης πρόκρισης του Κυπελλούχου Ελλάδας στη League Phase του Europa League.

Mε γνωστές ήδη τις 17 ομάδες της League Phase του Europa League και με εκτίμηση για τις υπόλοιπες 19, μετά και τους χθεσινούς πρώτους αγώνες, είναι δεδομένο ότι ο ΟΦΗ αποτελεί ένα από τα σημαντικά φαβορί για να αποτελέσει μέλος των 36 ομάδων στην πρώτη του συμμετοχή σε group/league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Είναι επίσης δεδομένο ότι αν οι Κρητικοί ολοκληρώσουν τη διαδικασία την ερχόμενη Πέμπτη θα μετάσχουν την επόμενη μέρα στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό (14.00 ώρα Ελλάδας) στην κλήρωση της League Phase του Europa League από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας μετέχοντας με τον ελληνικό συντελεστή, όπως και στην κλήρωση των πλέι οφ, που με τα τωρινά δεδομένα τους δίνει αβαντάζ έναντι της νορβηγικής Λίλεστρομ και των Λέφσκι-Σαμπάχ, αν μετακομίσουν από το Champions League.

Ποια θα είναι τα εγγυημένα χρήματα για τον ΟΦΗ, αν επιβεβαιώσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League; Τα χρήματα δηλαδή που μπορεί να υπολογίζει για το ταμείο του, πριν καν τον πρώτο του αγώνα στη διοργάνωση στις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου;

Αρχικά είναι το μπόνους συμμετοχής των 4.310.000 ευρώ, που θα εισπράξουν και οι 36 ομάδες της League Phase. Και στη συνέχεια τα χρήματα από το value pillar, από το συνδυασμό δηλαδή του European part (5ετής συντελεστής και τηλεοπτικό συμβόλαιο χώρας) και του non-European part (10ετής συντελεστής).

Ο ΟΦΗ με τα τωρινά δεδομένα είναι 31ος στην κατάταξη του European part (33oς από πλευράς συντελεστή και 20ος από πλευράς συμβολαίου χώρας) οπότε δικαιούται έξι μερίδια (217.000 Χ6) και 33ος από πλευράς 10ετούς συντελεστή, οπότε δικαιούται τέσσερα μερίδια (80.000 Χ4).

Το σύνολο ανέρχεται στο 1.620.000 ευρώ που ανεβάζει τα εγγυημένα έσοδα του Κυπελλούχου Ελλάδας κοντά στα έξι εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικό του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο συντελεστής (5ετής και 10ετής) κάθε ομάδας και για τη διανομή των χρημάτων κάθε διοργάνωσης είναι ότι τα αντίστοιχα εγγυημένα έσοδα του Ολυμπιακού στην ίδια διοργάνωση (με τον πέμπτο ή έκτο καλύτερο συντελεστή) υπολογίζονται σε κάτι περισσότερα από τα διπλά, στα 12,6 εκατ. ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αντίστοιχα εγγυημένα έσοδα του ΟΦΗ αν συνέχιζε στη League Phase του Conference League δεν θα είχαν τεράστια διαφορά ακριβώς γιατί εκεί θα ήταν ψηλότερα στις δύο διαφορετικές κατατάξεις των ομάδων για τη διανομή του value pillar. Tα έσοδά του στο ενδεχόμενο που δεν θα κατάφερνε κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα υπολογίζονταν λίγο λιγότερα από τα 5 εκατ. ευρώ!

Kαι από εκεί και πέρα βεβαίως ο ΟΦΗ μπορεί να υπολογίζει και στα αγωνιστικά μπόνους από την παρουσία του στη διοργάνωση:

150.000 ευρώ για κάθε βαθμό (450.000 ευρώ η νίκη, 150.000 η ισοπαλία)

75.000 ευρώ για κάθε θέση στην τελική βαθμολογία (ένα μερίδιο για τον 36ο, 75Χ2 για τον 35ο, 75Χ3 για τον 34ο, 75Χ36 για τον πρώτο…)

600.000 ευρώ έξτρα για τις ομάδες που θα τερματίσουν από 1-8, 300.000 ευρώ έξτρα για τις ομάδες από 9-16

300.000 ευρώ για πρόκριση στην επόμενο νοκ άουτ γύρο (αν δηλαδή τερματίσει μέχρι την 24η θέση της τελικής βαθμολογίας)

1,75 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης

2,5 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους 8

Και από εκεί και πέρα τα αγωνιστικά μπόνους συνεχίζονται…

Nα σημειωθεί ότι η συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων (Ολυμπιακός και ΟΦΗ) στη League Phase της ίδιας διοργάνωσης δεν επηρεάζει τα έσοδά τους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν και ότι Ολυμπιακός και ΟΦΗ δεν μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι στη League Phase του Europa League, κάτι που μπορεί να συμβεί από την πρώτη κιόλας φάση των νοκ άουτ αγώνων!