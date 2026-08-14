Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Conference, η Ελλάδα προλαβαίνει το top-10!

Mετά από την πρώτη κακή ευρωπαϊκή εβδομάδα για την Ελλάδα με δύο ήττες σε τρεις αγώνες και ισάριθμους αποκλεισμούς ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει την εξέλιξη της μάχης με Τσεχία και Πολωνία και εξηγεί γιατί ο στόχος παραμένει απόλυτα εφικτός

Μπορεί η ευρωπαϊκή σεζόν να μην έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μπορεί το μέχρι σήμερα 4-3-3 των ελληνικών ομάδων στους δέκα πρώτους αγώνες τους στο δεύτερο και τρίτο προκριματικό γύρο των διασυλλογικών διοργανώσεων να μην αποτελεί ιδανικό απολογισμό, μπορεί η μέχρι σήμερα συγκομιδή βαθμών να μας κατατάσσει στην 46η θέση της καλοκαιρινής κούρσας, λίγο πάνω από το Γιβραλτάρ, τη Μολδαβία και τη Μάλτα, αλλά ο στόχος του top-10 στο τέλος της σεζόν κάθε άλλο παρά έχει χαθεί για τη χώρα μας!

Ο καθένας βεβαίως καταλαβαίνει πόσο σημαντικές είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο οι δύο τελευταίες εβδομάδες των καλοκαιρινών προκριματικών με τη διεξαγωγή των πλέι οφ και στις τρεις διοργανώσεις. Όχι μόνο γιατί θα καθορίσουν το χάρτη της εκπροσώπησης των χωρών στις 108 ομάδες που θα… στελεχώσουν τις τρεις League Phase αλλά γιατί με απλά μαθηματικά οι ομάδες μας έχουν παίξει αυτό το καλοκαίρι δέκα ευρωπαϊκούς αγώνες και στις επόμενες δύο εβδομάδες θα παίξουν… μαζεμένα άλλους οχτώ!

Αν μη τι άλλο πλησιάσαμε τον μάξιμουμ αριθμό των αγώνων που θα μπορούσαμε να δώσουμε μέσα στο καλοκαίρι και ήταν οι είκοσι αγώνες στους τέσσερις προκριματικούς γύρους. Μας λείπουν μόνο οι δύο αγώνες, που δεν θα δώσει ο Ολυμπιακός στα πλέι οφ του Champions League, μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν.

Ο περσινός μας απολογισμός σε 18 προκριματικούς αγώνες ήταν 6 νίκες, 9 ισοπαλίες και 3 ήττες, εφέτος είναι στο χέρι μας οι νίκες μας να είναι περισσότερες αφού έχουμε ήδη κάνει τέσσερις και έχουμε μπροστά μας οχτώ αγώνες, χωρίς να υπάρχει κάποιο μεγαθήριο ανάμεσα στη Λέφσκι, την Μπραν, την Χράντεντς Κράλοβε και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας που θα αντιμετωπίσουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ στα πλέι οφ!

Οι δύο βασικές προϋποθέσεις

Τι χρειάζεται από εδώ και πέρα προκειμένου να μείνει ζωντανός και απόλυτα διεκδικήσιμος ο στόχος του top-10 στη βαθμολογία της UEFA για τη 12η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μας χωρίζουν 2,713 πόντοι από τη δέκατη Τσεχία και 2,613 από την ενδέκατη Πολωνία;

Το πρώτο και βασικότερο η πρόκριση του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League, κάτι που φυσικά θα σημαίνει ότι θα έχει επιτευχθεί ο πρώτος στόχος αυτού του καλοκαιριού με τους… άχαρους προκριματικούς γύρους και δεν ήταν άλλος από το ελληνικό πέντε στα πέντε σε League Phase με πενταπλή ελληνική εκπροσώπηση για πρώτη φορά μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια.

Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι οι αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού απέναντι σε Μπραν και Χράντετς Κράλοβε αποτελούν για τη χώρα μας τη… μισή ευρωπαϊκή σεζόν.

Πολύ απλά αν γνωρίζαμε ότι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα τα καταφέρουν, θα γνωρίζαμε από σήμερα με σιγουριά ότι η Ελλάδα θα είχε αριθμητικό αβαντάζ στη League Phase σε σχέση με Τσεχία και Πολωνία, κάτι που δεν υπήρχε πέρυσι. Πέρυσι είχαμε και οι τρεις από τέσσερις ομάδες με τους Πολωνούς να έχουν το αβαντάζ του τέσσερα στα τέσσερα, ενώ εμείς και οι Τσέχοι είχαμε έναν καλοκαιρινό αποκλεισμό…

Και αυτό γιατί η Πολωνία έχει ήδη χάσει την Κατοβίτσε στον τρίτο προκριματικό του Conference League (o πρώτος καλοκαιρινός αποκλεισμός της Πολωνίας στους τελευταίους 24 μήνες!), ενώ για να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference η Τσεχία θα χάσει αναγκαστικά τη Χράντετς Κράλοβε.

Η δεύτερη προϋπόθεση για να μείνει ζωντανό το όνειρο του top-10, όχι τόσο βασική και απαραίτητη όσο η πρώτη, είναι η πρόκριση της ΑΕΚ επί της Λέφσκι και η επιστροφή της πρωταθλήτριας Ελλάδας στο Champions League, μετά από οχτώ χρόνια! Πολύ απλά γιατί αν γνωρίζαμε ότι η ΑΕΚ θα είναι μία από τις επτά ομάδες που θα προστεθούν στις 29 ήδη γνωστές της League Phase του νέου Champions League, η διαφορά μας από την 10η θέση θα είχε αυτόματα μειωθεί στο μισό!

Μπόνους πρόκρισης στο Champions League δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει το μπόνους θέσης. Στον τρέχοντα συντελεστή της Τσεχίας έχουν ήδη προστεθεί 1,200 πόντοι από το μίνιμουμ των 6,000 βαθμών που πιστώνονται στη Σλάβια Πράγας, γιατί θα τους πάρει ακόμα κι αν τερματίσει 36η στη League Phase του Champions League στην οποία έχει απευθείας θέση ως πρωταθλήτρια Τσεχίας.

Αυτό το 1200άρι θα προστεθεί και στην Ελλάδα από την ενδεχόμενη πρόκριση της ΑΕΚ επί της Λέφσκι και μαζί με τους βαθμούς από αυτούς τους δύο αγώνες το βράδυ της 26ης Αυγούστου με τα τωρινά δεδομένα η διαφορά της Ελλάδας από τη 10η θέση θα μειωνόταν αυτόματα στους 1,300 με 1,400 πόντους από τους 2,713 που είναι σήμερα.

Αυτό βεβαίως είναι μία θεωρητική υπόθεση και ένας απλός μαθηματικός υπολογισμός επί χάρτου και όχι επί χόρτου, εκεί δηλαδή που θα κριθεί η πρόκριση της πρωταθλήτριας Ελλάδας κόντρα στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Απλώς αυτό το επιπλέον μπόνους δεν μπορεί να υπάρξει από τα πλέι οφ του Champions League ούτε για την Τσεχία (μετά τον αποκλεισμό της Σπάρτα Πράγας στο League Path), ούτε για την Πολωνία με την δική της πρωταθλήτρια Λεχ Πόζναν να έχει ήδη μετακομίσει στo Europa League!

O OΦΗ και το… Conference!

Στην ελληνική εξίσωση των πλέι οφ μπαίνει βεβαίως τις δύο επόμενες εβδομάδες και ο… αναβαθμισμένος ΟΦΗ, μετά και την κατάκτηση του ελληνικού Super Cup! O OΦΗ που επιστρέφει μετά από έξι χρόνια στα ευρωπαϊκά προκριματικά και γνωρίζει πως ό,τι και να γίνει έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase για πρώτη φορά στην ιστορία του! Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που οι δύο δικοί του αγώνες δεν κρίνονται τόσο καθοριστικοί όσο αυτοί της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, όπως αναλύθηκαν πιο πάνω.

Όχι βεβαίως πως οι δικοί του βαθμοί στα πλέι οφ του Europa League δεν θα μετρήσουν υπέρ της Ελλάδας, κάθε άλλο… Ειδικά τώρα που η ΤΣΣΚΑ Σόφιας του έκανε το δώρο του αποκλεισμού της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που ήταν το θεωρητικό φαβορί για την πρόκριση, μετά το απρόσμενο 3-0 εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα στο Μπατούμι!

Ο ΟΦΗ έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει ότι θα συνοδεύσει τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League, αλλά ακόμα κι αν τελικά αγωνιστεί στο σαφώς λιγότερο ανταγωνιστικό Conference League δεν θα είναι καταστροφή ούτε για τον ίδιο, αλλά ούτε και για την Ελλάδα.

Ειδικά αν έχουμε τριπλή εκπροσώπηση σε αυτή τη διοργάνωση και έρθουν να τον συναντήσουν εκεί ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό! Θα είναι αυτή η ελληνική… απάντηση στην περσινή τετραπλή εκπροσώπηση της Πολωνίας που την ανέβασε τόσο ψηλά και βρίσκεται σήμερα πάνω από την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA!

Eμείς και οι άλλοι…

Πάμε να δούμε τώρα τι ισχύει και με τους ανταγωνιστές μας, Τσέχους και Πολωνούς σε αυτές τις δύο επόμενες καθοριστικές εβδομάδες.

Η Τσεχία γνωρίζει ότι έχει καπαρωμένες, όπως και εμείς, τρεις θέσεις σε League Phase: της Σλάβια Πράγας στο Champions League, της Σπάρτα Πράγας στο Europa League και της Βικτόρια Πλζεν (με αντίπαλο στα πλέι οφ του Europa τον Ερυθρό Αστέρα) στο Europa ή στο Conference League.

Για να κάνει εκείνη το πέντε στα πέντε και να πάρει σημαντικό αβαντάζ θα πρέπει στα πλέι οφ του Conference League η Χράντετς Κράλοβε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό και η Γιάμπλονετς να πετάξει εκτός Ευρώπης τη Ρέιντζερς.

Σε θεωρητικό επίπεδο πολύ πιο δύσκολο το πέντε στα πέντε για τους Τσέχους σε σχέση με τη χώρα μας.

Η Πολωνία έχει ήδη χάσει, όπως είπαμε την Κατοβίτσε και έχει μία εξασφαλισμένη θέση σε League Phase με την Γιαγκελόνια (παίζει στα πλέι οφ του Europa με την Αϊμπίρια από τη Γεωργία) είτε στο Europa ή στο Conference. Aν σήμερα η Λεχ Πόζναν αποκλείσει την Κλάκσβικ στο τελευταίο ματς του τρίτου προκριματικού του Europa League (έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο ματς στην Πολωνία), τότε θα γίνουν δύο οι εξασφαλισμένες θέσεις της Πολωνίας.

Aπό εκεί και πέρα όμως στα πλέι οφ του Conference League η Γκόρνικ Ζάμπρζε θα βρει απέναντί της την Μονακό και η Ρακόφ θα συναντήσει τη Χάιντουκ Σπλιτ του Μάρκο Λιβάγια, που φιλοδοξεί να επιστρέψει σε group/league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από δεκαέξι ολόκληρα χρόνια και ισάριθμες αποτυχημένες προσπάθειες!

Με απλά λόγια… Μπορεί σήμερα η 10η θέση για την Ελλάδα να δείχνει… απομακρυσμένη αλλά τα πάντα θα κριθούν στα πλέι οφ: Ένα ελληνικό πέντε στα πέντε με την ΑΕΚ στο Champions League και την Τσεχία με την Πολωνία να μετρούν απώλειες στα πλέι οφ του Conference League θα διαμορφώσουν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό.

Τα πάντα όμως ξεκινούν από την πρόκριση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League. Όλα τα υπόλοιπα παλεύονται…