Ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, έδωσε γκολ-δώρα και μοιραία αποχαιρέτισε το Europa League με μια 2η ήττα από την Αντερλεχτ (3-2). Στα play offs του Conference League κόντρα στη Μπραν θα παίξουν οι Θεσσαλονικείς την ευρωπαϊκή τους επιβίωση! Κόκκινες στο φινάλε για Ζίφκοβιτς, Γερεμέγεφ και... πονοκέφαλος ενόψει των αγώνων με τους Νορβηγούς.

Ο ΠΑΟΚ πήγε στις Βρυξέλλες με την πλάτη στον τοίχο. Η Άντερλεχτ επιχείρησε να τον ρίξει νοκ άουτ από το πρώτο λεπτό του αγώνα, ήταν μία ταχύτητα πάνω, αλλά ο Δικέφαλος με την ποιότητα που έχει επιθετικά πήγε στο ημίχρονο με σκορ 1-1 και ήλπιζε να κάνει τη ζημιά στο δεύτερο και να πάρει την πρόκριση.

Τότε, ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε να παίξει χωρίς φορ και με τρία χαφ θέλησε να μειώσει την ταχύτητα των αντιπάλων. Τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ; Στο 55' με αμυντική λειτουργία ερασιτεχνικής ομάδας έχανε 3-1... Η πρόκριση είχε κάνει φτερά, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε ξανά, αυτή τη φορά με 3-2, από μία πιο δουλεμένη, πιο πειθαρχημένη τακτικά ομάδα. Αποκλείστηκε από το Europa και πλέον πηγαίνει στο Conference League και κόντρα στη Μπραν θα πρέπει να μην «κάψει» το τελευταίο του κανονάκι, αν θέλει να παίξει φθινόπωρο και χειμώνα στην Ευρώπη. Το χειρότερο είναι ότι τελείωσε το ματς με 9 παίκτες, λόγω αποβολής των Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ και λογικά ο Σέρβος χάνει και τα δύο ματς με τους Νορβηγούς!

Η διάταξη των ομάδων

Ο ΠΑΟΚ είχε τον Παβλένκα στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Κένι, αριστερό ο Μπάμα και ο Ελουστόντο έπαιξε δίπλα στον Μιχαηλίδη, αφού ήταν τιμωρημένος ο Χατζηδιάκος. Στα χαφ ξεκίνησαν οι Σανταμαρία, Ζαφείρης, δεξιά στην επίθεση ο αρχηγός Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου, με τον Κωνσταντέλια σε ρόλο επιτελικού μέσου.

Η Άντερλεχτ παρατάχθηκε με 4-3-3 από τον Βίτορ Μπρούνο. Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε τον Κούσεμανς στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Μααμάρ, αριστερό ο Εντιαγέ και στόπερ οι Μπιανκόν, Πετρό. Στα χαφ έπαιξαν οι Άμπρος, Κανά, Λανσάνα, δεξιά στην επίθεση ο Τσβέτκοβιτς, αριστερά ο Ενγκά και στην κορυφή ο Ουκρανός Σικάν.

Με ορμή οι Βέλγοι και 1-0

Η Άντερλεχτ μπήκε με τρομερή ορμή στο ματς, κυκλοφορούσε γρήγορα τη μπάλα, με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε 3 φάουλ μόνο στο πρώτο ημίχρονο, να μην βγάζει σκληράδα. Στο 2' σουτ του Σικάν ήταν άστοχο και στο 9' απείλησε ο ΠΑΟΚ. Τάισον, Μύθου, Κωνσταντέλιας άλλαξαν τη μπάλα, ο τελευταίος έδωσε δεξιά στον Ζίβκοβιτς κι αυτός με το δεξί σούταρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 11' ο Παβλένκα έσωσε τον ΠΑΟΚ. Σε γύρισμα από δεξιά του Μααμάρ ο Τσβέτκοβιτς έκανε την προβολή και ο Τσέχος απέκρουσε εντυπωσιακά και στην αντεπίθεση ο Ζίβκοβιτς άγγιξε το γκολ. Ο Σέρβος πήρε μέτρα, είχε χώρο κι από καλή θέση με το αριστερό έκανε το πλασέ κι έστειλε τη μπάλα ένα μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι!

Στο 14' κόρνερ του Κωνσταντέλια, ο Σανταμαρία έκανε την πρώτη κεφαλιά προς τα πίσω, στο δεύτερο δοκάρι χωρίς ισορροπία αστόχησε σε νέα κεφαλιά ο Ζαφείρης.

Στο 16' σε νέα μπαλιά στην πλάτη του Μπάμπα, ο Μααμάρ από δεξιά έκανε το αριστερό σουτ κι απέκρουσε ο Παβλένκα. Αλλά στο 20' οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Σ' εκτέλεση κόρνερ έκανε την κεφαλιά ο Μπιανκόν, ο Παβλένκα δεν έδιωξε αποφασιστικά στην αριστερή του γωνία και στη μικρή περιοχή ο Πετρό εκτέλεσε για το 1-0.

Απάντησε ο Ζίβκοβιτς

Ο ΠΑΟΚ άμεσα αναζήτησε την ισοφάριση και τα κατάφερε γρήγορα. Στο 30' σε κόρνερ του Κωνσταντέλια, αμαρκάριστος ο Μύθου έκανε την κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 34', όμως, σε σέντρα του Τάισον από αριστερά, κεφαλιά του Ζίβκοβιτς στο δεύτερο δοκάρι κι 1-1 ο ΠΑΟΚ!

Η Άντερλεχτ ανέβασε ξανά την ένταση και πλησίασε δύο φορές στο να πάρει ξανά το προβάδισμα. Στο 39' ο Παβλένκα απέκρουσε το αριστερό σουτ του Λανσάνα και στο 44' κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι το φάουλ του Σικάν!

Ψευτοεννιάρι ο «Ντέλιας» και 2-1!

Ο Λίσι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου απέσυρε τον Μπάμπα που εκτέθηκε στο πρώτο 45λεπτο κι έριξε στη μάχη τον Γιαννούλη στο ντεμπούτο του έπειτα από την επιστροφή στον ΠΑΟΚ. Έβγαλε επίσης τον Μύθου για να παίξει ψευτοεννιάρι ο Κωνσταντέλιας κι έβαλε τον Καμαρά για να πιέσει περισσότερο στον άξονα. Κι όμως, ο ΠΑΟΚ δέχθηκε το 2-1 πριν καν συμπληρωθεί 1,5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άμπρος πέρασε ανάμεσα σε Τάισον και Σανταμαρία, προχώρησε κι ανενόχλητος με αριστερό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής νίκησε τον Παβλένκα για το 2-1!

Τραγική άμυνα και 3-1

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε αμυντικά να μην βγάζει σκληράδα. Ένα ακόμα παράδειγμα το 3-1. Ο ΠΑΟΚΟ Ελουστόντο έπαιζε με το σώμα για να εμποδίσει τον Τσβέτκοβιτς, Κένι και Παβλένκα δεν έτρεξαν στην μπάλα, την πήρε ο Σέρβος, έδωσε στον Σίκαν και ο Ουκρανός φορ με φανταστικό δεξί φαλτσαριστό σουτ έκανε το 3-1 στέλνοντας τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Παβλένκα.

Οι Βέλγοι είχαν καθαρίσει την πρόκριση και ο ΠΑΟΚ απλά αναζήτησε τη μείωση του σκορ. Στο 59' Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, συνεργάστηκαν, η μπάλα κατέληξε στον Τάισον κι αυτός με τις γωνίες ανοιχτές πλάσαρε πάνω στον Κούσεμανς.

Στο 67' ο Λίσι πέρασε τον Γερεμέγεφ στην κορυφή και τον Τέιλορ ξανά αμυντικό μέσο αντί του Σανταμαρία με τον Κωνσταντέλια να κινείται προς τα αριστερά.

Ακυρώθηκε γκολ

Στο 73' ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ. Σέντρα του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά του Καμαρά κόντραρε, ο Γερεμέγεφ έστρωσε στον Αφρικανό κι αυτός με αριστερό πλασέ έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι, στην πλάτη του Κούσεμανς και στη συνέχεια πέρασε τη γραμμή. Ο Σόσα κλήθηκε στο VAR να τσεκάρει τη φάση, διότι ήταν οφσάιντ στην κεφαλιά του Καμαρά ο Σουηδός φορ. Ήταν παθητικό όμως το οφσάιντ. Ο Ιταλός έκρινε διαφορετικά κι ακύρωσε το γκολ.

3-2 και κόκκινη Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ!

Ο ΠΑΟΚ μείωσε στο 88' πέναλτι. Το κέρδισε ο Ελουστόντο από τον Κούσεμανς στο κόρνερ του Ζίβκοβιτς. Ο Γερεμέγεφ ευστόχησε για το 3-2 και ο Ζίβκοβιτς έτρεξε να πάρει τη μπάλα από τον Μπιανκόν, που την κρατούσε σφιχτά. Ένας αντίπαλος έσπρωξε τότε τον Σέρβο, ο οποίος ανταπέδωσε και δέχθηκε την κόκκινη.

Στο 93' αποβλήθηκε και ο Γερεμέγεφ γιατί κάτι είπε στον βοηθό διαιτητή και χάνουν και οι δύο την Μπραν!

MVP: Τσβέτκοβιτς, Σίκαν έκαναν τρομερό ματς.

Στο ύψος του: Ο Μααμάρ και ο Άμπρος από την Άντερλεχτ ήταν εξίσου καλή, ο δεύτερο πέτυχε και γκολ.

Αδύναμος κρίκος: Όλος ο ΠΑΟΚ μεσοαμυντικά

Η γκάφα: Ο Παβλένκα την έκανε στο πρώτο γκολ, Τάισον, Σανταμαρία στο δεύτερο, Κένι στο τρίτο. Από γκάφα σε γκάφα ο ΠΑΟΚ αμυντικά.

Το στραγάλι: Ο Ιταλός κακώς ακύρωσε το 3-2. Ο Γερεμέγεφ δεν συμμετέχει στη φάση, μετά πάει στη μπάλα από την απόκρουση του αντιπάλου.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε γιατί δέχθηκε γκολ στην Τούμπα στα 16'' και δεν βρήκε απάντηση και σήμερα γιατί αμυντικά πρόσφερε δώρα. Λάθος και η απόφαση του Λίσι με σκορ στο 1-1 να παίξει χωρίς φορ. Θα μπορούσε να βάλει τον Καμαρά αντί του Τάισον

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μααμάρ, Εντιαγέ (78' Αουγκούστινσον), Μπιανκόν, Πετρό, Άμπρος, Κανά, Λανσάνα (84' Σέκε), Τσβέτκοβιτς (92' Μπερτατσίνι), Ενγκά (78' Σαλιμπά), Σικάν (78' Ντεγκρέεφ).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα (46' Γιαννούλης), Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Σανταμαρία (67' Τέιλορ), Ζαφείρης (84' Λουσέ), Ζίβκοβιτς, Τάισον (67' Γερεμέγεφ), Μύθου (46' Καμαρά).

