ΠΑΟΚ: Οι ημερομηνίες των αγώνων με τη Μπραν
O ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπραν στα Play Offs του Conference League. Το πρώτο ματς θα γίνει 20/8 στην Τούμπα και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Νορβηγία.
Αναφορικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ματς του ΠΑΟΚ έτσι και τα δυο παιχνίδια με τη Μπραν αναμένεται να μεταδοθούν από το OPEN.
Η Μπραν θυμίζουμε ότι απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού. Το πρώτο ματς στη Νορβηγία έληξε 1-1 και η ρεβάνς στην Κύπρο 2-4 για τους Σκανδιναβούς
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