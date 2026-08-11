Μεντιλίμπαρ: «Δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, ξέραμε ότι έχουμε το Europa League»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα του Mega μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν.

Ο Ολυμπιακός των 10 παικτών «λύγισε» στην παράταση και αποκλείστηκε από τη Ναϊμέγκεν, όμως θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στο Mega μετά το ματς της Ολλανδίας και στάθηκε στην αποβολή του Κώστα Φορτούνη αλλά και στο γεγονός πως οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους τη League Phase του Europa League, ενώ έκανε αναφορά στην τελική διαμόρφωσε του ρόστερ.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν επιβάλλαμε τον ρυθμό μας. Βάλαμε το γκολ και νομίζαμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση μέχρι το τέλος.

Στη συνέχεια δεχθήκαμε το γκολ του αντιπάλου, μετά την αποβολή του Φορτούνη δυσκολευτήκαμε πολύ, έπρεπε να αμυνθούμε όμως δεν αντέξαμε στο τέλος.

Ξέραμε από πριν πώς έχει η κατάσταση, δεν θα τρελαθούμε, γνωρίζαμε από πριν ότι έχουμε την League Phase του Europa League, θα περιμένουμε την κλήρωση και περιμένουμε.

Ζούμε σε μια εποχή στο ποδόσφαιρο, που η προετοιμασία δεν βοηθάει κανένα, παίκτες που έκαναν προετοιμασία φεύγουν και έρχονται άλλοι που δεν έκαναν προετοιμασία, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα.

Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες μας, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που θα έχουμε στην διάθεσή μας. Κάναμε την προσπάθειά μας, δεν τα καταφέραμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι μας».