Ρέτσος: «Κατώτεροι των περιστάσεων, να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια»

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου στην κάμερα του Mega μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ναϊμέγκεν.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη ρεβάνς του Ναϊμέγκεν και ηττήθηκε με ανατροπή, ενώ έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα. Ο αρχηγός των Πειραιωτών, Παναγιώτης Ρέτσος, μίλησε στο Mega για τον αποκλεισμό της ομάδας του και αφού έκανε αυτοκριτική έστειλε μήνυμα «ανάκαμψης».

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου

Για την δύσκολη βραδιά: «Υπάρχει τεράστια απογοήτευση, δεν θέλαμε και δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Βρεθήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων, δεν καταφέραμε να δώσουμε την χαρά στον κόσμο και στους εαυτούς μας.

Να δουλέψουμε, να βρούμε τι φταίει, σαν σύνολο. Να προχωρήσουμε, όπως εμείς ξέρουμε να δώσουμε φέτος καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη».

Για το τι δεν πήγε καλά: «Προηγηθήκαμε και αυτό μας έδωσε ελπίδες, μετά το 1-1 σαστίσαμε. Δεν έχει να κάνει με την κόκκινη, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, αλλά επηρέασε.

Στα δύο παιχνίδια δεν ήμασταν αυτή δυνατή ομάδα που κυριαρχεί στο παιχνίδι της. Δεν θέλω να πω δικαιολογίες, δεν είμαστε 100% έτοιμοι, μας αφήνει μία πικρία, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, να δουλέψουμε ως ομάδα και να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια».

Για το ποιος είναι ο τρόπος να ανακάμψει ο Ολυμπιακός: «Δεν έχει να κάνει με τη θέληση, υπάρχει θέληση από τα παιδιά, ποτέ κανείς δεν έχει βρεθεί σε θέση να μην θέλει να παίξει. Να βελτιώσουμε ομαδικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι μας, έχει να κάνει με τον προπονητή σαφώς, υπάρχουν και νέα παιδιά στην ομάδα. Ξέρουμε σε ποια ομάδα βρισκόμαστε, δεν αξίζει αυτό στον Ολυμπιακό. Να προχωρήσουμε κυρίως στο πρωτάθλημα και έπειτα στο Europa League».