Ολυμπιακός: Η μέρα της κλήρωσης και το καλεντάρι της League Phase
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Ο Ολυμπιακός στις 28 Αυγούστου θα μάθει το πρόγραμμα του για τις 8 αγωνιστικές στη League Phase του Europa League.
Ο Ολυμπιακός των 10 παικτών «λύγισε» στην Ολλανδία στην παράταση και αποκλείστηκε από τη Ναϊμέγκεν. Οι Πειραιώτες είχαν εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Europa League και πλέον θα συνεχίσουν οριστικά στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.
Η κλήρωση θα γίνει στις 28 Αυγούστου και οι Πειραιώτες θα δώσουν 8 παιχνίδια, από τις 16/17 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου.
Το καλεντάρι του Europa League
- 1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική:10 Δεκεμβρίου 2026
- 7η αγωνιστική:21 Ιανουαρίου 2027
- 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
- Play Offs για τους «16»: 18 Φεβρουαρίου 2027 - 25 Φεβρουαρίου 2027
- Φάση των «16»: 11 Μαρτίου 2027 - 18 Μαρτίου 2027
- Προημιτελικά: 8 Απριλίου 2027 - 15 Απριλίου 2027
- Ημιτελικά: 29 Απριλίου 2027 - 6 Μαΐου 2027
- Τελικός: 26 Μαΐου 2027 (Φρανκφούρτη)
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