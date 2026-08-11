Ο Ολυμπιακός στις 28 Αυγούστου θα μάθει το πρόγραμμα του για τις 8 αγωνιστικές στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός των 10 παικτών «λύγισε» στην Ολλανδία στην παράταση και αποκλείστηκε από τη Ναϊμέγκεν. Οι Πειραιώτες είχαν εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Europa League και πλέον θα συνεχίσουν οριστικά στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Η κλήρωση θα γίνει στις 28 Αυγούστου και οι Πειραιώτες θα δώσουν 8 παιχνίδια, από τις 16/17 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου.

Το καλεντάρι του Europa League