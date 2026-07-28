Aυτή η ευρωπαϊκή εβδομάδα κρίνει πολλά!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει το τι ακριβώς περιμένουμε από την τέταρτη ευρωπαϊκή εβδομάδα του καλοκαιριού με τις ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού, που θα καθορίσουν τους αντιπάλους των πέντε Ευρωπαίων μας στην κλήρωση των πλέι οφ.

Ακριβώς στο μέσο της προκριματικής διαδικασίας και αυτού του καλοκαιριού με την ολοκλήρωση του δεύτερου προκριματικού στις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πολλά να περιμένει από σήμερα έως και την Πέμπτη με τις καθοριστικές ρεβάνς σε Champions, Europa και Conference League που εν πολλοίς θα διαμορφώσουν τον χάρτη για την τελευταία κλήρωση, των πλέι οφ, την προσεχή Δευτέρα στα γραφεία της UEFA στη Νιόν!

Εκεί που για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια και τον Αύγουστο του 2023 το ελληνικό ποδόσφαιρο θα εκπροσωπηθεί και με τους πέντε Ευρωπαίους του. Τότε ήταν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ του Champions League, o Ολυμπιακός στα πλέι οφ του Europa και ο ΠΑΟΚ με τον Αρη στα πλέι οφ του Conference League, στα οποία τελικά αγωνίστηκε μόνο ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Αρης αποκλείστηκε από την Ντιναμό Κιέβου στον τρίτο προκριματικό που επακολούθησε της κλήρωσης.

Εφέτος και με τη βασική προϋπόθεση ο Παναθηναϊκός να τελειώσει τη δουλειά την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ουγγρική Πάκσι, την ερχόμενη Δευτέρα (στις 13.00, 14.00 και 15.00 ώρα Ελλάδος) θα έχουμε τα εξής:

-ΑΕΚ και Ολυμπιακός (ως ζευγάρι με την ολλανδική Ναϊμέγκεν) θα μετάσχουν στην κλήρωση των πλέι οφ του Champions League. Η ΑΕΚ στο μονοπάτι των πρωταθλητών στο οποίο τελικά θα αγωνιστούν δέκα ομάδες για πέντε εισιτήρια στη League Phase και ο Ολυμπιακός στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, στο οποίο θα αγωνιστούν τέσσερις ομάδες για τα δύο τελευταία εισιτήρια στη League Phase

-O OΦΗ, που επιστρέφει στη Νιόν μετά από έξι χρόνια και την κλήρωσή του για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League της περιόδου 2020-21, θα μετάσχει σε μία και μόνη κλήρωση, αυτή των πλέι οφ του Europa League

-O ΠΑΟΚ θα ξέρει το βράδυ της Πέμπτης το αν θα συμμετάσχει σε μία ή δύο κληρώσεις, αλλά και ποιο θα είναι το… ταίρι του σε αυτές τις δυο κληρώσεις. Αν τελειώσει την εκκρεμότητα με την Ντιναμό Κιέβου, θα κληρωθεί ως ζευγάρι πιθανότατα με την Αντερλεχτ (αν προκριθεί επί της Χάμαρμπι μετά το 1-1 στη Σουηδία) και στα πλέι οφ του Europa League, αλλά και στα πλέι οφ του Conference League. Η μόνη ελληνική ομάδα που θα μπει σε δύο κληρώσεις.

Αν… ο μοι γένοιτο δεν τα καταφέρει με την Ντιναμό Κιέβου, τότε θα συμμετάσχει μόνο στην κλήρωση των πλέι οφ του Conference, πιθανότατα ως ζευγάρι με την αποκλεισμένη Χάμαρμπι.

-Ο Παναθηναϊκός θα μάθει απόψε, λίγο πριν από τις έντεκα το βράδυ ώρα Ελλάδας τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό του Conference League. H ΤΣΣΚΑ 1948 υποδέχεται στη Σόφια την Σπάρτακ Τρνάβα μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβακία. Στη συνέχεια θα κληθεί την Πέμπτη να οριστικοποιήσει την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό και τη Δευτέρα μαζί με την ομάδα, που θα περάσει απόψε, θα συμμετάσχει ως ισχυρός στην κλήρωση των πλέι οφ του Conference.

Tι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα

Ως ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό που πρώτα απ’ όλα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα είναι κατ’ αρχήν την πρόκριση του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό Europa και Conference και την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων, μετά μάλιστα τις εκτός έδρας νίκες τους στα πρώτα ματς.

Ιδανικό οι δύο αυτές προκρίσεις θα έρθουν με ισάριθμες νίκες καθώς ένα πιθανό ξεκίνημα με τέσσερις νίκες στους τέσσερις πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες της σεζόν θα αποτελέσει ένα αρκετά ελπιδοφόρο και πολλά υποσχόμενο μήνυμα.

Πέρσι το καλοκαίρι, σε μία απόλυτα επιτυχημένη σεζόν, ο ελληνικός απολογισμός ήταν έξι νίκες σε 18 ματς των καλοκαιρινών προκριματικών. Αν εφέτος έχουμε τις πρώτες τέσσερις τόσο γρήγορα, μάλλον θα ξεπεράσουμε αυτή την επίδοση στα δέκα βεβαιωμένα ματς που θα ακολουθήσουν.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, αν προκριθούν την Πέμπτη, θα μάθουν επίσης τον αντίπαλό τους στον τρίτο προκριματικό του Europa και του Conference League. Αυτός ο αντίπαλος θα καθορίσει και τα δεδομένα για τις δύο ελληνικές ομάδες στις κληρώσεις των πλέι οφ της ερχόμενης Δευτέρας.

Το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Αντερλεχτ θα είναι ισχυρό στην κλήρωση των πλέι οφ και των δυο διοργανώσεων. Για τον ΠΑΟΚ μπορεί να είναι καλύτερο η Χάμαρμπι να κάνει την έκπληξη και να αποκλείσει τους Βέλγους, αλλά σε αυτή την περίπτωση το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Χάμαρμπι με τον συντελεστή του ΠΑΟΚ θα είναι ισχυρό στα πλέι οφ του Europa League, αλλά ανίσχυρο στα πλέι οφ του Conference League με τον συντελεστή της Χάμαρμπι.

Για τον Παναθηναϊκό, αν αποκλείσει την Πάκσι, είναι αδιάφορο το ποια από τις Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948 θα προκριθεί απόψε στον τρίτο προκριματικό. Με όποια από τις δύο μπει μαζί στην κλήρωση, θα είναι ισχυρός τη Δευτέρα για τα πλέι οφ του Conference League!

Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός περιμένουν την πλήρη σχηματοποίηση των ομάδων που θα μετάσχουν στην κλήρωση των πλέι οφ της Δευτέρας κυρίως όσον αφορά το Conference League.

Ο Παναθηναϊκός κατά πρώτο λόγο θα επιθυμούσε κάποιους αποκλεισμούς ισχυρών προκειμένου κάποιες πολύ καλές ομάδες τύπου Μπασάκσεχιρ, ΑΕΚ Λάρνακας, Χετάφε και Ριέκα να ανέβουν κατά σειρά στους ισχυρούς των πλέι οφ και άρα να μην αποτελέσουν υποψήφιους αντιπάλους, στα υπογκρούπ που θα σχηματιστούν.

Η αγωνία της ΑΕΚ τελειώνει απόψε

Λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ ώρα Ελλάδας απόψε η ΑΕΚ στην ουσία θα γνωρίζει αν θα… προλάβει το γκρουπ με τις πέντε seeded ομάδες στην κλήρωση των πλέι οφ του Champions League, ή αν θα παραμείνει στις πέντε ανίσχυρες μαζί με τη ΛΑΣΚ, τη Βίκινγκ και δύο ακόμα ζευγάρια του τρίτου προκριματικού.

Με την ολοκλήρωση της ρεβάνς στο Μάξιμιρ του Ζάγκρεμπ ανάμεσα στην Ντινάμο και την πρωταθλήτρια Ελβετίας (1-1 το πρώτο ματς) θα γνωρίζει την κατάσταση στην κλήρωση της Δευτέρας, αφού τα τρία αυριανά ζευγάρια που επίσης την ενδιαφέρουν έχουν κατά 95% κριθεί με πρόκριση των ισχυρών Ερυθρού Αστέρα, Λεχ Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Αν η GNK Ζάγκρεμπ προκριθεί, η ΑΕΚ τη Δευτέρα θα είναι στις πέντε ανίσχυρες ομάδες και οι υποψήφιοι αντίπαλοί της θα είναι η Σέλτικ και τέσσερα ζευγάρια του τρίτου προκριματικού:

-Ερυθρός Αστέρας με Βίκινγκουρ ή Μπερ Σέβα

-Σλόβαν Μπρατισλάβας-Μιάλμπι

-Λεχ Πόζναν με Σαμπάχ ή Κουόπιο

-GNK Zάγκρεμπ με Κλάκσβικ ή Ζαλγκίρις

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα πρόβλεψης (κάτι που δεν μπορεί φυσικά να αποφασισθεί από τώρα) για αποφυγή του ζευγαριού της ΑΕΚ με την κροατική ομάδα, λόγω των πρόσφατων συμβάντων.

Αν η Τουν κάνει την υπέρβαση και προκριθεί απόψε μέσα στο Μάξιμιρ, τότε η ΑΕΚ θα μπει στις πέντε seeded teams και οι υποψήφιοι αντίπαλοί της θα είναι: ΛΑΣΚ, Βίκινγκ και τρία ζευγάρια του τρίτου προκριματικού:

-Τουν με Κλάκσβικ ή Ζαλγκίρις

-Λέφσκι ή Κραϊόβα με Ομόνοια ή Καϊράτ

Τσέλιε ή Εγνατία με Αραράτ ή Σάμροκ Ρόβερς

Αυτά τα ζευγάρια θα σχηματοποιηθούν απόψε και αύριο το βράδυ με τις ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού

Δεν περιμένουν κάτι Ολυμπιακός και ΟΦΗ

Αντίθετα, Ολυμπιακός και ΟΦΗ έχουν λίγα πράγματα να περιμένουν αυτή την εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει από τώρα ότι τη Δευτέρα ως ζευγάρι με την Ναϊμέγκεν θα κληρωθεί είτε με το ζευγάρι Λιόν-Σπάρτα Πράγας ή με το ζευγάρι Μπόντο Γκλιμτ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ.

Ο Ολυμπιακός δεν θα μπει και στην κλήρωση των πλέι οφ του Europa, γιατί πολύ απλά αν αποκλειστεί από τη Ναϊμέγκεν, δεν θα…παίξει στα πλέι οφ του Europa. Θα είναι απευθείας στη League Phase του Europa χωρίς άλλα καλοκαιρινά προκριματικά…

Ο ΟΦΗ από την άλλη πλευρά γνωρίζει ότι θα είναι ανίσχυρος στην κλήρωση των πλέι οφ του Europa League την προσεχή Δευτέρα, γνωρίζει ότι δεν γίνεται να κληρωθεί με τον ΠΑΟΚ και την Πέμπτη το βράδυ θα έχει την ακριβή εικόνα των δώδεκα αντιπάλων του, όπως θα μπουν στην κληρωτίδα και θα είναι η Βικτόρια Πλζεν και 11 ζευγάρια του τρίτου προκριματικού.



Ούτως ή άλλως τη Δευτέρα το πρωί θα σχηματιστούν υπογκρούπ και οι υποψήφιοι αντίπαλοι και του ΟΦΗ, αλλά και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού θα περιοριστούν.

