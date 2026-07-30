Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΠΑΟΚ - Ντιναμό, το ΠΑΟ - Πάκσι και οι Galacticos
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00 και σχολιάζουν όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις των ελληνικών ομάδων. Παράλληλα, μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ πριν τις σημερινές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.
Στις 20:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ντιναμό Κιέβου στη ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Δικέφαλος του Βορρά ειχε επικρατήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Λούμπλιν και πλέον θέλει να κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το ματς θα μεταδοθεί από το ανοιχτό κανάλι του OPEN και LIVE από το Gazzetta.
Λίγο αργότερα, στις 21:30, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάκσι στο ΟΑΚΑ στον επαναληπτικό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Οι Πράσινοι έφυγαν με το «διπλό» από την Ουγγαρία επικρατώντας 2-1 και θα διεκδικήσουν σήμερα το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το παιχνίδι μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το SKAI και LIVE από το Gazzetta.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου (20:45,OPEN, LIVE από το Gazzetta)
- Παναθηναϊκός - Πάκσι (21:30, SKAI, LIVE από το Gazzetta)
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