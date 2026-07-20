Η κληρωτίδα του Europa League έριξε στον δρόμο του ΠΑΟΚ τον νικητή του Χάμαρμπι-Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου.

Ο ΠΑΟΚ έχει κληρωθεί με τη Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει εφόσον περάσει τους Ουκρανούς, για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι-Άντερλεχτ. Η πρώτη είναι στη δεύτερη θέση του σουηδικού πρωταθλήματος και στο -9 από την κορυφή ενώ η δεύτερη είναι παραδοσιακή δύναμη του Βελγίου και πέρσι τερμάτισε στην 6η θέση.

Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του Δικεφάλου αποτελεί η Ντιναμό Κιέβου και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβιβαστεί στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Κάραμπαγκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα και τον επαναληπτικό στις 13 του ίδιου μήνα στο Αζερμπαϊτζάν ή την Βουλγαρία, ανάλογα με την ομάδα που θα αποκλειστεί.