Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς με τη Ντιναμό Κιέβου και έχει μέσα τον Ράχμαν Μπάμπα, αλλά και όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα.

Ο ΠΑΟΚ το πρωί της Τετάρτης θα πετάξει για την Πολωνία, αφού την Πέμπτη θ' αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Αλέσιο Λίσι, πήρε στην αποστολή τον Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος επέστρεψε μετά το Μουντιάλ και την άδεια που είχε. Δεν είναι στο 100% φυσικά, όμως, ο Ιταλός προπονητής τον πήρε στην αποστολή. Σ' αυτήν βρίσκεται και ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό με τη Τβέντε, αλλά και οι υπόλοιποι νεοαποκτηθέντες, Χατζηδιάκος, Άλι και Σανταμαρία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ και η αποστολή για τον κρίσιμο αγώνα με τους Ουκρανούς: «Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου και αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης για την Πολωνία και συγκεκριμένα το Λούμπλιν, εκεί όπου την Πέμπτη (23.07) θα πραγματοποιηθεί το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα μπουν στο αεροπλάνο για Πολωνία: Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Αρίτζ Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ».

Εκτός φυσικά, αφού δεν έχουν δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα είναι οι Τσάλοβ, Σαρρής, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Σορετίρε.