Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το ΠΑΟΚ - Χάποελ Ιερουσαλήμ
Τετάρτη σήμερα (22/7) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι αρκετά... φτωχό, σε σχέση με τα όσα περιμένουμε την αυριανή ημέρα.
Στις 14:00 οι Galacticos by Interwetten σας παρουσιάζουν όλα τα νέα και το τελευταίο ρεπορτάζ των ομάδων, ενώ ειδική αναφορά θα υπάρξει στον Παναθηναϊκό, αφού το βράδυ της Πέμπτης (23/7, 21:00) παίζει στην Ουγγαρία με την Πάκσι.
Στο αγωνιστικό, στις 18:30 (ΕΡΤ2 Σπορ) η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για τον ημιτελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου στο Women's Champions League, ενώ στις 21:45 (Cosmote Sport 3) υπάρχει το ματς της Αμπερντίν με την Κουίν οφ Σάουθ για το League Cup Σκωτίας.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- ΠΑΟΚ - Χάποελ Ιερουσαλήμ (18:30, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Κουίν οφ Σάουθ - Αμπερντίν (21:45, Cosmote Sport 3)
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