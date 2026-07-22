Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (22/7) αθλητικών γεγονότων.

Τετάρτη σήμερα (22/7) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι αρκετά... φτωχό, σε σχέση με τα όσα περιμένουμε την αυριανή ημέρα.

Στις 14:00 οι Galacticos by Interwetten σας παρουσιάζουν όλα τα νέα και το τελευταίο ρεπορτάζ των ομάδων, ενώ ειδική αναφορά θα υπάρξει στον Παναθηναϊκό, αφού το βράδυ της Πέμπτης (23/7, 21:00) παίζει στην Ουγγαρία με την Πάκσι.

Στο αγωνιστικό, στις 18:30 (ΕΡΤ2 Σπορ) η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για τον ημιτελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου στο Women's Champions League, ενώ στις 21:45 (Cosmote Sport 3) υπάρχει το ματς της Αμπερντίν με την Κουίν οφ Σάουθ για το League Cup Σκωτίας.

Οι σημερινές μεταδόσεις