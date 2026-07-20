Ο Ράχμαν Μπάμπα έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, που ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το ματς του Europa League κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου.

O Ράχμαν Μπάμπα επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη κι ενσωματώθηκε στο κανονικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ.

Ο Γκανέζος αριστερός μπακ είχε εξασφαλίσει ολιγοήμερη άδεια μετά τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ του 2026, όπου η εθνική του ομάδα αποκλείστηκε στη φάση των «32» από την Αίγυπτο.

Αν και ο Μπάμπα έχει δηλωθεί κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Δικεφάλου του Βορρά για τις αναμετρήσεις του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League, η συμμετοχή του στο πρώτο ματς παραμένει αμφίβολη.

Θυμίζουμε ότι οι «ασπρόμαυροι» αναχωρούν το πρωί της Τετάρτης (22/7) για το Λούμπλιν της Πολωνίας, εκεί όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσουν τη Ντιναμό Κιέβου στο πρώτο τους ευρωπαϊκό ματς για φέτος.