Ο Δανός διαιτητής Σάντι Πούτρος ορίστηκε να διευθύνει τον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, με τον Πολωνό Σίλβεστρακ να αναλαμβάνει την ρεβάνς.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται πυρετωδώς για το πρώτο επίσημο αγώνα της καινούργιας σεζόν που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο δικέφαλος του βορρά θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου σε διπλούς αγώνες, με στόχο το εισιτήριο για την επόμενη προκριματική φάση της διοργάνωσης.

Μάλιστα, η UEFA λίγα 24ώρα μετά τον ορισμό των ωρών των αναμετρήσεων όρισε και τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα δύο παιχνίδια. Αρχικά, στον πρώτο αγώνα του ζευγαριού που θα διεξαχθεί στο Λούμπλιν της Πολωνίας την ερχόμενη Πέμπτη (23/7 20:00) πρώτος διαιτητής θα είναι ο Δανός Σάντι Πούτρος, με βοηθούς τους επίσης Δανούς Γιουρντακούλ και Ντέρονιτς. Τέταρτος θα είναι ο Ούσλου με τους Χάνσεν και Τικγκαρντ να βρίσκονται στην αίθουσα του VAR.

O Πούτρος έχει περάσει και από τα μέρη μας τη σεζόν 2023-2024, όταν ορίστηκε για το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ στις 7 Ιανουαρίου του 2024, στο οποίο και επικράτησαν οι γηπεδούχοι με σκορ 2-1.

Στη ρεβάνς της Τούμπας που είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα αργότερα (30/07), πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Πολωνός Σίλβεστρακ, με βοηθούς τους τους επίσης Πολωνούς Σοκολνίτσκι και Καράσεβιτς, ενώ τέταρτος θα είναι ο Κος. Στην αίθουσα του VAR θα βρίσκονται οι Λάσικ και Πάσκεβιτς.