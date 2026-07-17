ΠΑΟΚ: Στο OPEN τα παιχνίδια των «ασπρόμαυρων» με Ντιναμό Κιέβου
Την Ευρώπη και τα παιχνίδια με τη Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League σκέφτονται όλοι στον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» ετοιμάζονται για τις σημαντικές αυτές αναμετρήσεις, τις οποίες θα δείξει το OPEN.
Το πρώτο ματς είναι προγραμματισμένο για τις 23 Ιουλίου (20:00) και θα διεξαχθεί στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στη Τούμπα μια βδομάδα πιο μετά. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το OPEN.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.