Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό του Europa League, με το OPEN να δείχνει τις δύο αυτές αναμετρήσεις.

Την Ευρώπη και τα παιχνίδια με τη Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League σκέφτονται όλοι στον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» ετοιμάζονται για τις σημαντικές αυτές αναμετρήσεις, τις οποίες θα δείξει το OPEN.

Το πρώτο ματς είναι προγραμματισμένο για τις 23 Ιουλίου (20:00) και θα διεξαχθεί στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στη Τούμπα μια βδομάδα πιο μετά. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το OPEN.