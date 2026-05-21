Τελικός Europa League 2026: Ο πρωταγωνιστής ήταν μια γάτα

Γιάννης Πολιάς
Μία αξιαγάπητη γάτα έκλεψε την παράσταση στον τελικό του Europa League.

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Φράιμπουργκ και με το επιβλητικό 3-0 κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο του Europa League, με τα φώτα να πέφτουν, ανάμεσα σε άλλους, στους Μόργκαν Ρότζερς, Εμίλ Μπουεντία και φυσικά στον Ουνάι Έμερι.

Υπήρξε όμως και ένας άλλος πρωταγωνιστής που έκλεψε τις καρδιές των υποστηρικτών αμφότερων φιναλίστ και όχι μόνο. Ο λόγος για την αξιολάτρευτη γάτα που έκοβε βόλτες στο γήπεδο της Μπεσίκτας ώρες πριν τον τελικό και κατέληξε να γίνεται viral!

Αναφορές κάνουν λόγο για συχνό επισκέπτη του Μπεσίκτας Παρκ, που ουσιαστικά ζει πλέον εκεί πέρα, ενώ οι φωτογραφίες με το συμπαθέστατο τετράποδο να σουλατσάρει ή να απολαμβάνει τα χάδια οπαδών κατέκλυσαν τα social media.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

