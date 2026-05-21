Μία αξιαγάπητη γάτα έκλεψε την παράσταση στον τελικό του Europa League.

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Φράιμπουργκ και με το επιβλητικό 3-0 κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο του Europa League, με τα φώτα να πέφτουν, ανάμεσα σε άλλους, στους Μόργκαν Ρότζερς, Εμίλ Μπουεντία και φυσικά στον Ουνάι Έμερι.

Υπήρξε όμως και ένας άλλος πρωταγωνιστής που έκλεψε τις καρδιές των υποστηρικτών αμφότερων φιναλίστ και όχι μόνο. Ο λόγος για την αξιολάτρευτη γάτα που έκοβε βόλτες στο γήπεδο της Μπεσίκτας ώρες πριν τον τελικό και κατέληξε να γίνεται viral!

Αναφορές κάνουν λόγο για συχνό επισκέπτη του Μπεσίκτας Παρκ, που ουσιαστικά ζει πλέον εκεί πέρα, ενώ οι φωτογραφίες με το συμπαθέστατο τετράποδο να σουλατσάρει ή να απολαμβάνει τα χάδια οπαδών κατέκλυσαν τα social media.

A cat snuck into the Beşiktaş Stadium before the Europa League final between Aston Villa and Freiburg and quickly became a fan favourite 🐱❤️



Aura farming by the corner flag 🥶😂 pic.twitter.com/pgiNhNLVeA — SPORTS STANDARD X (@Sportstandardx) May 21, 2026

Beşiktaş’s stadium actually adopted a former street cat who now lives inside Tüpraş Stadium full-time 🐈🏟️



He’s been roaming around the stadium for YEARS and his latest appearance came during the Europa League final between Freiburg and Villa 😅😺



Our Meow of the Match ⭐ pic.twitter.com/k7bUQaGPys — OneFootball (@OneFootball) May 21, 2026