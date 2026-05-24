Η εξασφάλιση της τέταρτης θέσης της Premier League από την Άστον Βίλα έστειλε οριστικά τον Ολυμπιακό στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Τα καλά νέα που περίμενε ο Ολυμπιακός από την Αγγλία ήρθαν! Το φινάλε της σεζόν στην Premier League βρήκε την Άστον Βίλα να διατηρεί την τέταρτη θέση, κάτι που σημαίνει πως οι Ερυθρόλευκοι απέφυγαν έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League, πηγαίνοντας από τον 2ο στον 3ο.

Κάτι που σημαίνει πως μετά την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, και οι Πειραιώτες εξασφάλισαν την παρουσία τους σε league phase τη σεζόν 2026/27, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού, θα συνεχίσουν στο Europa League. Τα δε... αστέρια, απέχουν δύο προκρίσεις.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι στους ισχυρούς του μονοπατιού των μη πρωταθλητών μαζί με Λιόν, Μπόντο/Γκλιμτ και τον νικητή του ζευγαριού της Φενερμπαχτσέ, με τους ανίσχυρους και πιθανούς αντιπάλους να είναι οι εξής ομάδες: