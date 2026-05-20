Το γήπεδο της Μπεσίκτας ετοιμάζεται για τον τελικό του Europa League και μία πανέμορφη γάτα έκανε τη βόλτα της στον αγωνιστικό χώρο.

Όποιος έχει βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίζει καλά πως οι γάτες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης, συνεπώς μόνο έκπληξη δεν προκαλούν οι εικόνες από το γήπεδο της Μπεσίκτας, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα.

Στον αγωνιστικό χώρο, εθεάθη μία πανέμορφη γάτα, η οποία ανάγκασε μέχρι και τα social media της UEFA να ασχοληθούν με την περίπτωσή της και να κάνουν τις ανάλογες δημοσιεύσεις! Αξίζει να υπενθυμιστεί δε πως στο παρελθόν, η Μπεσίκτας είχε πληρώσει πρόστιμο επειδή μία γάτα είχε εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου για το Champions League...