Ο Ολυμπιακός έχει σήμερα (24/5) στραμμένο το βλέμμα του στην Premier League, καθώς περιμένει να δει αν θα κερδίσει γύρο στα προκριματικά του Champions League.

Το ξεκίνημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν (2026-2027) εξαρτάται εν πολλοίς από τα σημερινά (24/5) παιχνίδια για την τελευταία αγωνιστική της Premier League.

Για την ακρίβεια, από δυο αναμετρήσεις, που θα κρίνουν αν οι Πειραιώτες θα κερδίσουν ή όχι έναν γύρο στην προκριματική φάση του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει την Άστον Βίλα να τερματίσει 4η, ούτως ώστε από τον 2ο να πάει στον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι «Villans» έκαναν το πρώτο χατίρι στους Πειραιώτες, αφού κατέκτησαν το Europa League και πλέον είναι πολύ κόντα και στην τετράδα.

Τη δεδομένη στιγμή, το σύνολο του Ουνάι Έμερι είναι στην 4η θέση με 62 πόντους, έναντι 59 της 5ης Λίβερπουλ. Σήμερα λοιπόν η Βίλα αγωνίζεται στην έδρα της αδιάφορης πλέον βαθμολογικά, Μάντσεστερ Σίτι, ενώ την ίδια ώρα (18:00) η Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει την Μπρέντφορντ που ελπίζει σε ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Τι... βολεύει λοιπόν τον Ολυμπιακό; Νίκη ή ισοπαλία της Άστον Βίλα στο «Έτιχαντ», ειδάλλως να μην κερδίσει η Λίβερπουλ, έτσι ώστε η πρώτη (σσ Βιλα) να τερματίσει 4η. Σε περίπτωση που το σύνολο του Έμερι ηττηθεί και εκείνο του Σλοτ κερδίσει, οι «Reds» υπερτερούν στην ισοβαθμία και έτσι ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει γύρο στο Champions League.

Η βαθμολογία και το πρόγραμμα

4. Άστον Βίλα (62β.)

5. Λίβερπουλ (59β.)