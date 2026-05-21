Ο Έμι Μαρτίνεζ εκμυστηρεύτηκε μετά τον τελικό του Europa League ότι είχε σπάσει το δάχτυλό του στην προθέρμανση.

Η Άστον Βίλα επέστρεψε στους τίτλους μετά από ολόκληρα 30 χρόνια, επικρατώντας με 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να εξελίσσεται στον απόλυτο ήρωα της βραδιάς.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας κράτησε ανέπαφη την εστία του πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με σπασμένο δάχτυλο!

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μετά τη λήξη του ματς, ο τραυματισμός αυτός συνέβη κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής του. Το ιατρικό επιτελείο τού έδεσε εσπευσμένα το δάχτυλο ώστε να μπορέσει να βρεθεί κανονικά στο αρχικό σχήμα του Ουνάι Έμερι.

Ο τερματοφύλακας των Villans δήλωσε χαρακτηριστικά στο ESPN πως κάθε φορά που προσπαθούσε να πιάσει την μπάλα, το δάχτυλό του «έφευγε» προς την αντίθετη κατεύθυνση, όμως δεν σκέφτηκε στιγμή να εγκαταλείψει στο παιχνίδι.

Μετά το ματς, ο έμπειρος γκολκίπερ και παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αλμπισελέστε αντιμετώπισε την όλη κατάσταση με χιούμορ, δηλώνοντας: «Είμαι πανευτυχής. Τώρα, είναι ώρα να το γιορτάσω με τα παιδιά, κάτι που αυτή η ομάδα αυτή δεν είχε πραγματικά την ευκαιρία να κάνει εδώ και πολύ καιρό. Μετά, η προσοχή μου θα στραφεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο».