Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League και ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ συνέχισε το απίθανο αήττητο σερί του σε τελικούς διοργανώσεων.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA είναι από το βράδυ της Τετάρτης (20/5) η Άστον Βίλα, που επικράτησε με 0-3 της Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησε το Europa League.

Οι Άγγλοι επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί που «κουβαλούσαν» από την αρχή της σεζόν και, ο Ουνάι Έμερι επιβεβαίωσε επίσης πως είναι ο Mr Europa League, αφού έφτασε τις πέντε νίκες σε έξι τελικούς που έχει βρεθεί με Σεβίλλη, Βιγιαρεάλ και Άστον Βίλα.

Πέραν αυτών όμως, ρεκόρ είχαμε και για τον τερματοφύλακα των «Villans», Εμιλιάνο Μαρτίνεζ. Ο Αργεντίνος που κράτησε το «μηδέν» στην εστία του, συνέχισε το απίθανο σερί που τρέχει, αφού πλέον έφτασε το 7/7 σε τελικούς που έχει αγωνιστεί, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Η αρχή έγινε τη σεζόν 2019-2020, όταν με τη φανέλα της Άρσεναλ πανηγύρισε το FA Cup, ενώ λίγους μήνες μετά σήκωσε και το Community Shield με τους «κανονιέρηδες».

Έπειτα, το 2021 έφτασε στην κορυφή της Αμερικής με την Αργεντινή, ενώ το 2022 παρέα με τον Λιονέλ Μέσι οδήγησαν την «Αλμπισελέστε» στην κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ. Στη συλλογή του έχει επίσης ένα Finalissima (2022) και ένα ακόμη Κόπα Αμέρικα (2024). Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως στον τελικό του Europa αγωνίστηκε με σπασμένο δάχτυλο, όπως αποκάλυψε μετά το φινάλε, χωρίς αυτό ωστόσο να σταθεί εμπόδιο στη βοήθεια που έδωσε στην ομάδα του για να κατακτήσει για πρώτη φορά τον συγκεκριμένο θεσμό.