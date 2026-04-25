Δείτε από πού θα προκύψουν οι αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League τον Αύγουστο.

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία, καθώς κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό στον Βόλο και για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Κι αυτό γιατί εξασφάλισε το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League, συνεπώς θα βρεθεί μίνιμουμ στη league phase του Conference.

Αυτή τη στιγμή, οι Κρητικοί είναι η μοναδική ομάδα που έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της στη συγκεκριμένη φάση του θεσμού, με τους συλλόγους που θα κατακτήσουν το Κύπελλο σε Βέλγιο, Τσεχία, Τουρκία και Νορβηγία να αναμένεται να προκριθούν επίσης στα playoffs. Εκτός, φυσικά, και αν πρόκειται για ομάδες που θα έχουν ήδη προκριθεί στο Champions League, με τη θέση να δίνεται μέσω του εκάστοτε πρωταθλήματος.

Τα ζευγάρια των playoffs θα είναι δώδεκα, με τις πέντε από 24 ομάδες να προκύπτουν με τον προαναφερθέντα τρόπο και τις άλλες να προέρχονται από τους νικητές του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League (13 ομάδες) και από τους ηττημένους του μονοπατιού των πρωταθλητών του Champions League (έξι ομάδες).

Τα έσοδα του ΟΦΗ από την Ευρώπη

Η εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή του ΟΦΗ δημιουργεί σημαντικές οικονομικές προοπτικές για τον σύλλογο. Μόνο από την παρουσία του στη league phase του Conference League, οι Κρητικοί αναμένεται να ενισχύσουν τα ταμεία τους με περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθενται 175.000 ευρώ από τη συμμετοχή στη διαδικασία των playoffs, ενώ επιπλέον έσοδα προκύπτουν και από το λεγόμενο value pillar, που σχετίζεται με την εμπορική αξία της αγοράς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Το οικονομικό όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο σε περίπτωση υπέρβασης.

Αν ο ΟΦΗ καταφέρει να περάσει τα playoffs του Europa League, τότε εξασφαλίζει σαφώς υψηλότερα εγγυημένα έσοδα, που πλησιάζουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τη συμμετοχή στη league phase. Σε αυτά προστίθεται εκ νέου το μπόνους των 175.000 ευρώ από τα playoffs, καθώς και τα επιπλέον ποσά που προκύπτουν από το value pillar. Συνολικά, πρόκειται για μια οικονομική «ανάσα» που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τον σχεδιασμό και τη δυναμική του συλλόγου την επόμενη περίοδο.