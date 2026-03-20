Ο Παναθηναϊκός με τον αποκλεισμό από τη Μπέτις δεν κατάφερε να βάλει στο ταμείο του ακόμα 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει μία σπουδαία πρόκριση επί της Μπέτις. Όλες οι στιγμές στο πρώτο ημίχρονο ήταν εναντίον του, ηττήθηκε 4-0 και έτσι δεν μπόρεσε να βρεθεί στα προημιτελικά.

Οι πράσινοι μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν στους «16» της διοργάνωσης εξασφάλισαν ακόμα 1.750.000 ευρώ, με τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν τα 12 εκατ. ευρώ. Διεκδικούσαν κόντρα στη Μπέτις την πρόκριση κι ακόμα 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Τα έσοδα του Παναθηναϊκού

Προκριματικές φάσεις: 350.000

Ποσό συμμετοχής στη League Phase: 4.310.000

Έσοδα από value pillar: 2.270.000

Νίκες: 3 = 1.350.000

Ισοπαλίες: 3 = 450.000

Μπόνους 20ης θέσης από σύστημα μετοχών: 1.275.000

Ποσό πρόκρισης στα Play Offs των «16: 300.000

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

Σύνολο: 12.055.000

Τα μπόνους στο Europa League

Συμμετοχή στη League Phase: 4.310.000€

Πριμ κατάταξης: 75.000€ x αντίστροφα από τη θέση τερματισμού

Νίκη στον όμιλο: 450.000€

Ισοπαλία στον όμιλο: 150.000€

Θέσεις «1-8» στο League Phase: 600.000€

Θέσεις «9-16» στο League Phase: 300.000€

Παρουσία στα playoffs: 300.000€

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000€

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000€

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000€

Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000€ (+7.000.000 ευρώ φυσικά)