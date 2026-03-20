Μπέτις - Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που εισέπραξε το τριφύλλι
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει μία σπουδαία πρόκριση επί της Μπέτις. Όλες οι στιγμές στο πρώτο ημίχρονο ήταν εναντίον του, ηττήθηκε 4-0 και έτσι δεν μπόρεσε να βρεθεί στα προημιτελικά.
Οι πράσινοι μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν στους «16» της διοργάνωσης εξασφάλισαν ακόμα 1.750.000 ευρώ, με τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν τα 12 εκατ. ευρώ. Διεκδικούσαν κόντρα στη Μπέτις την πρόκριση κι ακόμα 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Τα έσοδα του Παναθηναϊκού
Προκριματικές φάσεις: 350.000
Ποσό συμμετοχής στη League Phase: 4.310.000
Έσοδα από value pillar: 2.270.000
Νίκες: 3 = 1.350.000
Ισοπαλίες: 3 = 450.000
Μπόνους 20ης θέσης από σύστημα μετοχών: 1.275.000
Ποσό πρόκρισης στα Play Offs των «16: 300.000
Πρόκριση στους «16»: 1.750.000
Σύνολο: 12.055.000
Τα μπόνους στο Europa League
Συμμετοχή στη League Phase: 4.310.000€
Πριμ κατάταξης: 75.000€ x αντίστροφα από τη θέση τερματισμού
Νίκη στον όμιλο: 450.000€
Ισοπαλία στον όμιλο: 150.000€
Θέσεις «1-8» στο League Phase: 600.000€
Θέσεις «9-16» στο League Phase: 300.000€
Παρουσία στα playoffs: 300.000€
Πρόκριση στους «16»: 1.750.000
Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000€
Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000€
Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000€
Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000€ (+7.000.000 ευρώ φυσικά)
