Κυριακή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Superleague ολοκληρώνεται σήμερα, με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται την ίδια ώρα. Στις 19:00 λοιπόν η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με την Κηφισιά, o Άρης με τον ΟΦΗ, ο Αστέρας Τρίπολης με τον Παναθηναϊκό, ο Βόλος με τον ΠΑΟΚ, ο Λεβαδειακός με τον Ατρόμητο, ο Παναιτωλικός με τον Πανσερραϊκό και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΛ Novibet.

Στην Αγγλία και τη Premier League, στις 14:00 η Νιούκαστλ θα φιλοξενήσει τη Σάντερλαντ (Nova Sports Premier League) και στις 16:15 η Τότεναμ τη Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports Premier League) και η Άστον Βίλα τη Γουέστ Χαμ (Nova Sports 2). Ακόμη στις 18:30 (Action24) η Άρσεναλ θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο του τελικού του Carabao Cup.

Στη Bundesliga, η Μάιντζ θα υποδεχθεί την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30, Nova Sports Start), η Ζανκτ Πάουλι τη Φράιμπουργκ (18:30, Nova Sports 3) και η Άουγκσμπουργκ την Στουτγκάρδη (20:30, Nova Sports 5).

Στην Ισπανία και τη La Liga η Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθεί με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00, Nova Sports 1), η Θέλτα με την Αλαβές (17:15, Nova Sports 1), η Αθλέτικ Μπιλμπάο με τη Μπέτις (19:30, Nova Sports 1) και η Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο (22:00, Nova Sports 1).

Στη Serie A, η Κόμο θα υποδεχθεί τη Πίζα (13:30, Cosmote Sport 2), η Αταλάντα τη Βερόνα (16:00, Cosmote Sport 2), η Μπολόνια τη Λάτσιο (16:00, Cosmote Sport 7), η Ρόμα τη Λέτσε (19:00, Cosmote Sport 9) και η Φιορεντίνα την Ίντερ (21:45, Cosmote Sport 2).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης, η Φέγενορντ θα φιλοξενήσει τον Άγιαξ (15:00, Nova Sports Prime) και η Πόρτο τη Μπράγκα (22:30, Cosmote Sport 7).

Στο μπάσκετ η ΑΕΚ θα παίξει με τον Ηρακλή (13:00, ERT Sports 2) και ο Πανιώνιος με τον Παναθηναϊκό (16:00, ΕΡΤ2), ενώ στο ΝΒΑ οι Νάγκετς θα αναμετρηθούν στο Ντενβερ με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (23:00, Cosmote Sport 4).

Στον στίβο παρακολουθείστε στις 20:12 τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος ανδρών και στις 21:03 το τελευταίο αγώνισμα πεντάθλου Γυναικών, 800μ. της Αναστασίας Ντραγκομίροβα. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ 2.

Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής δράσης, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (23:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.

Οι μεταδόσεις της ημέρας