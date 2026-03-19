Μπέτις-Παναθηναϊκός: Οι εκλεκτοί του Ράφα Μπενίτεθ
Ο Παναθηναϊκός έχει απόψε ραντεβού με την ιστορία κόντρα στη Μπέτις και ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκινά το Τριφύλλι στο ''Καρτούχα'' με την εξής ενδεκάδα:
O Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Ο Κυριακόπουλος αριστερός μπακ-χαφ, ο Καλάμπρια δεξιός. Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Κάτρης η τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Ρενάτο και Μπακασέτας στον άξονα του κέντρου. Μπροστά τους ο Ταμπόρδα και ο Πελίστρι, με τον Τεττέη στη κορυφή της επίθεσης στο 3-6-1 του Ισπανού προπονητή.
Από την άλλη, εκπλήξεις από τον Μανουέλ Πελεγκρίνι, ο οποίος έδωσε φανέλα βασικού στον Άμραμπατ και σύμφωνα με την UEFA ξεκινά με 4-4-2. Μένει να δούμε ποιός θα είναι στην κορυφή μαζί με τον Κούτσο, πιθανότατα ο Άντονι.
Αναλυτικά:
Λόπεθ, Νάταν, Μπάρτρα, Ροντρίγκεζ, Μπεγερίν, Άμραμπατ, Φορνάλς, Άντονι, Αμπντέ, Κούτσο, Ρουϊμπάλ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.