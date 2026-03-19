Διαβάστε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο αποψινό ιστορικό παιχνίδι με την Μπέτις στη Σεβίλλη. Εκπλήξεις από τον Πελεγκρίνι.

Ο Παναθηναϊκός έχει απόψε ραντεβού με την ιστορία κόντρα στη Μπέτις και ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκινά το Τριφύλλι στο ''Καρτούχα'' με την εξής ενδεκάδα:

O Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Ο Κυριακόπουλος αριστερός μπακ-χαφ, ο Καλάμπρια δεξιός. Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Κάτρης η τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Ρενάτο και Μπακασέτας στον άξονα του κέντρου. Μπροστά τους ο Ταμπόρδα και ο Πελίστρι, με τον Τεττέη στη κορυφή της επίθεσης στο 3-6-1 του Ισπανού προπονητή.

Από την άλλη, εκπλήξεις από τον Μανουέλ Πελεγκρίνι, ο οποίος έδωσε φανέλα βασικού στον Άμραμπατ και σύμφωνα με την UEFA ξεκινά με 4-4-2. Μένει να δούμε ποιός θα είναι στην κορυφή μαζί με τον Κούτσο, πιθανότατα ο Άντονι.

Αναλυτικά:

Λόπεθ, Νάταν, Μπάρτρα, Ροντρίγκεζ, Μπεγερίν, Άμραμπατ, Φορνάλς, Άντονι, Αμπντέ, Κούτσο, Ρουϊμπάλ.