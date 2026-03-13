Στο «Λα Καρτούχα», η Μπέτις θα παίξει το μέλλον της στο Europa League, όμως η παράδοση μετά από ήττα στο πρώτο ματς δεν είναι σύμμαχος.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση, επικρατώντας με 1-0 της Μπέτις και απέχει πλέον 90 λεπτά από μια μεγάλη πρόκριση στους «8» του Europa League. Στη ρεβάνς στο «Λα Καρτούχα», οι Σεβιγιάνοι θα επιδιώξουν την ανατροπή, ωστόσο έχουν απέναντί τους και την παράδοση. Η Μπέτις έχει καταφέρει μόλις μία φορά να ανατρέψει εις βάρος της σκορ μετά από εκτός έδρας ήττα και να πάρει την πρόκριση στο γήπεδό της.

Ειδικότερα, στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA της περιόδου 1998-99, η Μπέτις είχε ηττηθεί στη Δανία από τη Βέιλε, όμως στη ρεβάνς στη Σεβίλλη πήρε πανηγυρική πρόκριση, συντρίβοντας τους Σκανδιναβούς με 5-0. Τότε χατ-τρικ είχε πετύχει ο Ιβάν Πέρες.

Η ομάδα που καθοδηγούσε ο Χαβιέ Κλεμέντε έφτασε εκείνη τη σεζόν μέχρι τη φάση των «16», όπου αποκλείστηκε από την Μπολόνια. Οι Ανδαλουσιάνοι ηττήθηκαν με 4-1 στην Ιταλία και στη ρεβάνς στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» επικράτησαν με 1-0, αποτέλεσμα που δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση.

Τη σεζόν 1995-96, στη φάση των «16» του Κυπέλλου UEFA, η Μπέτις είχε ηττηθεί στη Γαλλία από την Μπορντό με 2-0. Στον επαναληπτικό στην Ισπανία επικράτησε με 2-1, όμως η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν ήταν εκείνη που πήρε την πρόκριση.

Επίσης, στους «16» του Europa League πριν από τρία χρόνια, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκλεισε την Μπέτις. Οι Άγγλοι επικράτησαν με 4-1 στο «Ολντ Τράφορντ» (με σκόρερ τους Ράσφορντ, Άντονι, Μπρούνο Φερνάντες και Βέγκχορστ) και νίκησαν ξανά στη ρεβάνς με 1-0, πάλι με γκολ του Ράσφορντ.