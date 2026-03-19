Οι Ισπανοί στήνουν στον τοίχο την Μπέτις ενόψει Παναθηναϊκού: «Επιστροφή ή καταστροφή»

Τα σχόλια του ισπανικού Τύπου θέτουν την Μπέτις προ των ευθυνών της, θεωρώντας υποχρέωση την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού.

Για τον Παναθηναϊκό, η σημερινή ρεβάνς με την Μπέτις είναι ένα ραντεβού με τη σύγχρονη ιστορία του. Για την ισπανική ομάδα, όμως, είναι ένας πρόωρος τελικός, από τον οποίο, χωρίς υπερβολή, έχει μόνο να χάσει. Αυτό, τουλάχιστον, μπορεί να συμπεράνει κανείς διαβάζοντας τα ρεπορτάζ του Τύπου στη Σεβίλλη και τις άλλες περιοχές της, που, ούτε λίγο ούτε πολύ, θεωρούν υποχρέωση της ομάδας του Μανουέλ Πελεγκρίνι να περάσει το εμπόδιο του «τριφυλλιού».

Κάτι απολύτως λογικό, από τη στιγμή που ο στόχος της Μπέτις στο Europa League δεν είναι άλλος από την κατάκτησή του, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τίτλος της AS στην προαναγγελία του σημερινού παιχνιδιού: «Επιστροφή ή καταστροφή», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ, μεταξύ άλλων, στη συνέχεια σημειώνει πως «Μετά από 5 παιχνίδια χωρίς νίκη, για πρώτη φορά στη σεζόν, η ομάδα του Πελεγκρίνι ζει ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την πανωλεθρία. Η ομάδα αποτιμάται στα 250 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με μία που αξίζει λιγότερα από 90. Το ποδόσφαιρο, όμως, δεν καταλαβαίνει από αριθμούς και φόβους. Η Μπέτις είναι υποχρεωμένη να δείξει πως έμαθε να κερδίζει, να μεγαλώσει το ευρωπαϊκό της όνειρο και να επιβιώσει από το φαινόμενο Μπενίτεθ».

Από την πλευρά της, η Marca έχει πιο «light» τίτλο: «Το Λα Καρτούχα ονειρεύεται μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά», ωστόσο στη συνέχεια στέλνει κι εκείνη το μήνυμα: «Ένα όλα ή τίποτα για μια ομάδα που δεν διανύει την καλύτερη στιγμή της σεζόν, αλλά έχει συνωμοτήσει για να δώσει χαρά στους φιλάθλους της και να συνεχίσει να ονειρεύεται την παρουσία της στον τελικό της Κωνσταντινούπολης στις 20 Μαΐου».

Η Diario de Sevilla μιλά για επιτακτική ανάγκη νίκης στον τίτλο της και ξεκινά κάπως επιθετικά το κείμενό της, αναφέροντας: «Ήρθε η ώρα. Δεν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες. Προχωρήστε ή πείτε αντίο. Για να σπάσει το σερί ή να ξυπνήσουν τα φαντάσματα. Για να κερδίσουμε, με λίγα λόγια, ή για να πούμε αντίο», ενώ, μεταξύ άλλων, στη συνέχεια σημειώνει: «Ο πρώτος τελικός της σεζόν έρχεται για την πρασινόλευκη ομάδα νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς το 1-0 που δέχθηκε στην Αθήνα δεν της δίνει περιθώρια λάθους. Και το χειρότερο είναι ότι ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει ένα τόσο καθοριστικό ματς μέσα σε αμφιβολίες, με τον θόρυβο γύρω από την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι, η οποία πλέον μετρά πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη, με τρεις ισοπαλίες εντός έδρας αποτέλεσμα που, κόντρα στην ελληνική ομάδα, δεν την εξυπηρετεί».

Θα ανταποκριθεί η Μπέτις σε αυτό το do or die παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ή θα καταφέρουν οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ να τη βυθίσουν σε ακόμη μεγαλύτερη εσωστρέφεια, κατακτώντας μια μεγάλη πρόκριση; Η απάντηση θα δοθεί σήμερα το βράδυ στις 22:00.