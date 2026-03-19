Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, που ταξίδεψαν μέχρι τη Σεβίλλη, κάνουν τις δικές τους προβλέψεις στο Gazzetta για το αποτέλεσμα του ματς με την Μπέτις.

Ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται από χθες (18/3) στην Ανδαλουσία προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μπέτις στο δεύτερο ματς των «16» του Europa League. Λίγες μόνο ώρες απομένουν για τη σέντρα της ρεβάνς στο «Λα Καρτούχα» (22:00), με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα έχει στη Σεβίλλη και τον... 12ο παίκτη της.

Περίπου 3.000 φίλαθλοι του «τριφυλλιού» έχουν ταξιδέψει στην Ισπανία για να δουν το ματς και να στηρίξουν, φυσικά, την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού.

Μερικοί εξ αυτών μίλησαν στο Gazzetta κάνοντας τη δική τους πρόβλεψη για την έκβαση του αγώνα, αλλά και για τους παίκτες των Πρασίνων που θα ξεχωρίσουν.