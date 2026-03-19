Το σχέδιο που έχει καταστρώσει ο Ράφα Μπενίτεθ για να φύγει ο Παναθηναϊκός με την πρόκριση από την Ανδαλουσία και οι παίκτες που σκέφτεται για το αρχικό σχήμα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Μπέτις (22:00, Cosmote Sport 4, ANT1) στο «Λα Καρτούχα» για το δεύτερο μεταξύ τους ματς για τους «16» του Europa League στοχεύοντας σ' ένα αποτέλεσμα που θα του επιτρέψε να πανηγυρίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 23 ολόκληρα χρόνια.

Οι «πράσινοι» έχουν ένα μικρό προβάδισμα από το 1-0 της ρεβάνς και πολύ γεμάτο «οπλοστάσιο» σε σχέση με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα στερηθεί μονάχα τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Ζαρουρί, που αποβλήθηκε στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά και τους Τσάβες, Γεντβάι, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Βιλένα, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Κάπως έτσι ο Μαδριλένος τεχνικός θα μπορεί να καταρτίσει το σχέδιό του για το παιχνίδι αυτό έχοντας επιτέλους αρκετές διαθέσιμές επιλογές από τις οποίες θα μπορεί να επιλέξει.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Τα διλήμματα που έχει ο Μπενίτεθ για την ενδεκάδα

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν πρόκειται να αλλάξει το σχηματισμό του 3-4-2-1 που χρησιμοποιεί εδώ και καιρό, ειδικά τώρα που η ομάδα βρίσκεται σε τόσο καλό μομέντουμ και οι παίκτες φαίνεται να παίζουν αυτοπεποίθηση και να εξυπηρετούν σωστά το πλάνο αυτό.

Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να επαναφέρει τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, μετά το πρώτο... ρεπό που πήρε στο παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό, έπειτα από την επιστροφή του στα μέσα του Copa Africa από τα μέσα του Γενάρη.

Στην τριάδα της άμυνας στο κέντρο θα είναι ο Ίνγκασον, ο οποίος ξεκουράστηκε με τους Αγρινιώτες, έχοντας δεξιά στο πλάι του τον Κάτρη και αριστερά έναν εκ των Τουμπά και Ερνάντεθ, με τον πρώτο να έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Ως φουλ μπακ θα είναι οι ξεκούραστοι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή υπάρχουν πέντε επιλογές μετά από πολύ καιρό. Σίγουρα το δίδυμο Μπακασέτας-Ρενάτο έχει ένα προβάδισμα, όμως υπάρχει και ο Τσέριν ενώ διαθέσιμος είναι πλέον και ο Τσιριβέγια, με τον Ισπανό να παίρνει τα πρώτα του λεπτά στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Ωστόσο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι σε κατάσταση για να βγάλει όλο το παιχνίδι με τις εντάσεις που πρέπει και γι' αυτό μόνο δεδομένη δεν είναι η παρουσία του στην ενδεκάδα χωρίς να υπάρξει κάποιο ρίσκο.

Μπροστά από τους δύο μέσους, θα είναι πιθανότατα ξανά οι Πελίστρι και Ταμπόρδα, με τον πρώτο να κινείται στα αριστερά και τον δεύτερο στα δεξιά. Στην κορυφή της επίθεσης θα επανέλθει ο Ανδρέας Τεττέη.