Οι επιδόσεις του Παναθηναϊκού στο εκτός έδρας παιχνίδι τις προηγούμενες επτά φορές που κέρδισε 1-0 στο πρώτο ματς που έγινε στην έδρα του σε νοκ άουτ ή προκριματικά.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται απόψε με τη Μπέτις (22:00-Cosmote Sport 4/ANT1) για το δεύτερο μεταξύ τους ματς για τους «16» του Europa League, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν στο «Λα Καρτούχα» το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» πήγε στην Ισπανία έχοντας στις αποσκευές του το 1-0 του πρώτου αγώνα, που μπορεί να μην του δίνει κάποιο μεγάλο προβάδισμα, ωστόσο τον βοηθάει για να μην ξεκινάει από μηδενική βάση στην έδρα της αντιπάλου του.

Αυτή δεν είναι μία συνηθισμένη συνθήκη για τους «πρασίνους», αφού, μόλις επτά φορές στα τόσα χρόνια που αγωνίζονται στην Ευρώπη, έχουν βρεθεί να έχουν νικήσει με 1-0 στο πρώτο ματς στην έδρα τους κι έπειτα να έχουν πάει για τη ρεβάνς στην έδρα του αντιπάλου τους.

Ωστόσο μερικές απ' αυτές αποτελούν σημαντικά ορόσημα για την ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού.

Το σουτ του Βλάοβιτς, το «Κομουνάλε» και η Μασσαλία

Η καταμέτρηση στην οποία προβήκαμε για να συγκεντρώσουμε τελικά τα επτά αυτά παιχνίδια αφορούσαν μονάχα ζευγάρια, σε προκριματικά ή νοκ άουτ, στα οποία ο Παναθηναϊκός είχε το πρώτο ματς στην έδρα του και το είχε κερδίσει με 1-0.

Συνολικά από τις επτά αυτές περιπτώσεις που έχει συμβεί αυτό, έχει κατορθώσει να πάρει την πρόκριση τις τέσσερις φορές ενώ τις άλλες τρεις έχει αποκλειστεί. Μάλιστα στα πέντε απ' αυτά τα ματς έχει ηττηθεί στη ρεβάνς, ενώ έχει κερδίσει μόνο τα δύο, κάτι που σημαίνει πως έχει προκριθεί δις έχοντας γνωρίσει τις λεγόμενες «γλυκιές» ήττες.

Πάμε να δούμε μία μία τις περιπτώσεις αυτές που έχουν φέρει τους «πρασίνους» να έχουν ποσοστό προκρίσεων 57,1% στις συνθήκες αυτές.

Ο Παναθηναϊκός πέταξε έξω τη Γιουβέντους μέσα στο «Κομουνάλε»

Ξεκίνημα από την πιο παλιά. Όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Γιουβέντους στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με το γκολ του Σαραβάκου στο 5ο λεπτό και πήγε στην Ιταλία και το «Κομουνάλε» και πήρε μία από τις μεγαλύτερες προκρίσεις της ιστορίας του κόντρα στη «Μεγάλη Κυρία».

Ο Σαραβάκος άνοιξε το σκορ στο 46', ο Καμπρίνι ισοφάρισε δύο λεπτά μετά για τους Ιταλούς, ο Δημόπουλος έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Γιουβέντους, ο Αλέσιο έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσια στο 59', ο Καμπρίνι με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα με πέναλτι στο 72' έκανε το 3-2, όμως αυτό δεν έφτασε, αφού τότε ήταν σε ισχύ ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ κι έτσι η ομάδα του Βασίλη Δανιήλ πέρασε στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου UEFA.

«Ψυχρός» αποκλεισμός στο Τροντχάιμ

Η δεύτερη φορά που συνέβη αυτό ήταν στο Champions League στον προκριματικό γύρο της σεζόν 1996-1997 όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Ρόζενμποργκ με 1-0 στο ΟΑΚΑ χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Κριστόφ Βαζέχα στο 19ο λεπτό του αγώνα. Στη ρεβάνς του Τροντχάιμ οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 3-0 στην παράταση με τα γκολ των Στραντ (63'), Ίβερσεν (94') και Χέγκεμ (97') έχοντας κακό πρόσωπο.

Το μεγαλύτερο «αχ» ήταν στο «Καμπ Νόου»

Το επόμενη ήταν τη σεζόν 2001-2002 και πιθανότατα πρόκειται για το μεγαλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει το «τριφύλλι» σε εκτός έδρας ματς. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Μπαρτσελόνα στη Λεωφόρο χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπασινά στο 79ο λεπτό.

Στη Βαρκελώνη, οι «πράσινοι» προηγήθηκαν κιόλας με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου στο 8ο λεπτό, όμως είδαν τους «Μπλαουγκράνα» να γυρίζουν το ματς και να φτάνουν στο 3-1 με τα γκολ του Λουίς Ενρίκε (23' και 49') και της Σαβιόλα (61') κι έτσι να χρειάζονται να ένα γκολ για την πρόκριση.

Λίγο έλειψε η ομάδα του Σέρχιο Μαρκαριάν να καταφέρει, αφού έπιασε εκπληκτική απόδοση στα τελευταία λεπτά, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει, φτάνοντας πιο κοντά από κάθε άλλη στιγμή στο σουτ του Βλάοβιτς στις καθυστερήσεις, όπου η μπάλα πέρασε ελάχιστα εκτός, με τους παίκτες των «παρσίνων» να ξαπλώνουν στο χορτάρι από την υπερπροσπάθεια και την απογοήτευση, που δεν θα βρισκόντουσαν στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο αποκλεισμός στην Ανδαλουσία

Επιστρέφουμε στο Κύπελλο UEFA και πάμε στη σεζόν 2004-2005 και τη φάση των «32». Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Σεβίλλη με 1-0 στη Λεωφόρο με το υπέροχο γκολ του Λούκα Βύντρα με το μακρινό σουτ που έκανε στο 75ο λεπτό.

Το «τριφύλλι» πήγε στη ρεβάνς στην Ανδαλουσία και γνώρισε μία σκληρή ήττα με 2-0 δεχόμενο τα γκολ στο 83' και στο 90' από τους Μακουκουλά και Αντριάνο. Να σημειώσουμε εδώ πως εκείνο έπαιζε με δέκα παίκτες από το 74ο λεπτό λόγω αποβολής του Έκι Γκονζάλες.

Το... καθήκον του με ΑΪΚ και Γκαμπάλα

Μένουμε στην ίδια διοργάνωση, αλλά με άλλο όνομα πλέον. Τη σεζόν 2016-2017 ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στη Λεωφόρο με 1-0 κόντρα στην ΑΪΚ Στοκχόλμης με τον Μολέδο στο 79' και πήγε στην Σουηδία και «δίπλωσε» τα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας ξανά με 2-0 με τα τέρματα που σημείωσαν οι Ιμπάρμπο (46') και Μπεργκ (73').

Έναν χρόνο μετά, ξανά για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, οι «πράσινοι» κέρδισαν με 1-0 την Γκαμπάλα χάρη σε γκολ του Μολίνς στο 37ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι. Στη ρεβάνς στο Αζερμπαϊτζάν το «τριφύλλι» πήρε ξανά τη νίκη, παρ' ότι έμεινε πίσω στο σκορ με το αυτογκόλ του Μολέδο στο 52', χάρη στα γκολ των Λουντ (63') και Καμπέσας (66').

Τέλος, πάμε στην πιο πρόσφατη σειρά που συνέβη αυτό. Σεζόν 2023-2024, τρίτος προκριματικός γύρος Champions League. Ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει με 1-0 της Μαρσέιγ στην Λεωφόρο με το τέρμα του Μπερνάρντ στο 83ο λεπτό και πάει στο... φλεγόμενο «Βελοντρόμ» για να πάρει την πρόκριση.

«Κατηφορά» στο πρώτο μέρος του αγώνα και δύο γκολ για τους Μασσαλλούς με το μεγάλο τους αστέρι, Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ (2' και 45+1'). Η δύσκολη συνθήκη συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που χρειάζοταν με το πέναλτι του Ιωαννίδη στο 90+9', που νίκησε τον νυν κίπερ της Ρεάλ Μπέτις, Πάου Λόπεθ κι έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί στάθηκε ξανά όρθιος και άντεξε μέχρι να τελειώσει το μισάωρο και να πάει το ματς στα πέναλτι. Εκεί ο τρομερός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, έβγαλε το πέναλτι του Γκεντουζί, είδε τους συμπαίκτες του να ευστοχούν σε όλες τις εκτελέσεις με αποτέλεσμα η «αρμάδα» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να πάρει επική πρόκριση.