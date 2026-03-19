Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης της αποψινής (19/3) ρεβάνς του Παναθηναϊκού στην έδρα της Μπέτις.

Έτοιμος να γράψει ακόμη μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά είναι ο Παναθηναϊκός, που απόψε (19/3) καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ του 1-0 από το ματς του ΟΑΚΑ απέναντι την Ρεάλ Μπέτις.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι στο «Καρτούχα», στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League και γνωρίζουν πως έχουν μπροστά τους μια μεγάλη ευκαιρία για διάκριση.

Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το Cosmote Sport 4 οσο και από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.