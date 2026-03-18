Στην επιφάνεια έφεραν οι Ιταλοί μία σύμβαση για την τοποθέτηση στεγάστρου στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, κόστους 16 εκατ. ευρώ.

Στο ρεπορτάζ τονίζεται ότι η εταιρεία «Maeg» θα κατασκευάσει το στέγαστρο με θέα στον Παρθενώνα. Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η Maeg Costruzioni SpA, μια εταιρεία με έδρα τη Βατσόλα, θα συμβάλλει στην κατασκευή του νέου σταδίου στην Αθήνα για την ιστορική ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα Παναθηναϊκός. Η διεθνής κατασκευαστική εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών, αναμένεται να έχει έσοδα 110 εκατομμυρίων ευρώ για το οικονομικό έτος 2025. Η σύμβαση για το έργο υπογράφηκε σήμερα: Η σύμβαση των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1978 από τον Alfeo Ortolan, περιλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση των χαλύβδινων στοιχείων στέγης.

Ο Παναθηναϊκός ιδρύθηκε το 1908 και έχει παίξει τους εντός έδρας αγώνες του σε διάφορα στάδια καθ' όλη τη μακρά ιστορία του. Τώρα, μετά από μια πολυτάραχη ιστορία, ο δήμος της ελληνικής πρωτεύουσας αποφάσισε να κατασκευάσει ένα νέο στάδιο, το οποίο θα μισθωθεί στον Παναθηναϊκό. Το νέο κτίριο, που βρίσκεται στη γειτονιά του Βοτανικού, κάτω από την Ακρόπολη, θα καλυφθεί εξωτερικά με ημιδιαφανή φύλλα για να επιτρέπει τη θέα του Παρθενώνα που υψώνεται πίσω από τις κερκίδες.

Το σύνολο του έργου αποκτήθηκε από μια κοινοπραξία κορυφαίων ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών Terna, Aktor και Metka Ate, οι οποίες εμπιστεύτηκαν στην Maeg Costruzioni SpA την κατασκευή της μεταλλικής στέγης.

Η εταιρεία με έδρα τη Βατσόλα έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει κάθε έργο ως μοναδικό, όπως το θέτει ο Alfeo Ortolan: «Κάθε φορά μας ζητείται να δημιουργήσουμε κάτι μοναδικό». Έτσι, έχει συσσωρεύσει σημαντική τεχνογνωσία στις στέγες σταδίων, όπως του Al Janoub στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, του Yaoundé στο Καμερούν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, του Σταδίου Atalanta Gewiss στο Μπέργκαμο και του θόλου του Arena dello Sport στην Tessera (Βενετία). Η κατασκευή 13 θόλων για το συγκρότημα Place Vendôme στη Ντόχα, χρησιμοποιώντας 1.230 τόνους χάλυβα, είναι επίσης αξιοσημείωτη.

Στις εγκαταστάσεις της στις περιοχές Βένετο και Φριούλι, η Maeg θα επεξεργαστεί 3.100 τόνους χάλυβα για την Αθήνα, προκειμένου να παράγει όλα τα εξαρτήματα των δοκών, τα οποία θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο για δοκιμές εδάφους και στη συνέχεια θα αποσυναρμολογηθούν για αποστολή στο εργοτάξιο. Εκεί, θα ανυψωθούν σε τμήματα, στην τελική τους θέση, στηριζόμενα σε προσωρινούς πύργους ύψους 50 μέτρων μέχρι να ολοκληρωθούν οι συγκολλήσεις.

Οι δύο δοκοί δικτυώματος, μήκους 160 μέτρων, ύψους 10 μέτρων και βάρους 400 τόνων η καθεμία, θα εγκατασταθούν στη μεγάλη πλευρά του γηπέδου. Στη μικρή πλευρά, θα εγκατασταθούν δύο δοκοί δικτυώματος, μήκους 110 μέτρων, ύψους 8 μέτρων και βάρους 300 τόνων η καθεμία. Τέλος, μια σειρά από δευτερεύουσες δοκούς θα στηρίζουν τα πάνελ στέγης. Η Maeg θα ολοκληρώσει τις εργασίες μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα».