Ξεχωριστή υποδοχή για τον Ρενάτο Σάντσες στη Σεβίλλη

Ο Ρενάτο Σάντσες συνάντησε μια πιο ιδιαίτερη υποδοχή από τους άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού στην Ανδαλουσία, αφού τον περίμενε εκεί ένας μικρός θαυμαστής του. Αποστολή στη Σεβίλλη: Νίκος Αθανασίου.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε πριν από λίγο στη Σεβίλλη μετά από μία πτήση που διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες, εκεί όπου την Πέμπτη (19/03-22:00) θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μπέτις για το δεύτερο μεταξύ τους ματς για τη φάση των «16» του Europa League με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» έφτασαν στο τοπικό αεροδρόμιο και πήγαν να επιβιβαστούν στο πούλμαν της ομάδας προκειμένου να πάνε στο ξενοδοχείο που θα καταλύσουν και θα ξεκουραστούν ενόψει της απογευματινής προπόνησης, της τελευταίας πριν από το αυριανό ματς.

Στην διαδρομή μέχρι εκεί ο Ρενάτο Σάντσες είχε μία απρόσμενη συνάντηση μ' έναν μικρό θαυμαστή του, που περίμενε να τον συναντήσει καρτερικά προκειμένου να του υπογράψει τη φανέλα της Μπενφίκα με το όνομά του, που φορούσε.

Φυσικά, ο μικρός φαν του δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλουν και την ανάλογη αναμνηστική φωτογραφία, αφότου απέσπασε την πολυπόθητη υπόγραφή του Πορτογάλου σούπερ σταρ.